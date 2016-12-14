Украина заплатит голландцам за хранение скифского золота?

Суд в Нидерландах, принимая решение о возвращении скифского золота в Украину, постановил, что украинская сторона должна компенсировать стоимость хранения коллекции в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на голландские СМИ.

"Украина должна выплатить сумму в 111 тысяч евро, которую музей Алларда Пирсона потратил на хранение и инвентаризацию сокровищ Крыма", – говорится в сообщении.

Решение суда можно обжаловать на протяжении трех месяцев. В течение этого времени скифское золото будет храниться в музее Амстердама.

При этом не уточняется, каким образом музею будут компенсированы расходы на дальнейшее хранение коллекции.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня окружной суд Амстердама решил вернуть в Украину коллекцию скифского золота, вывезенного на выставку в Нидерланды до аннексии Крыма Россией.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это решение суда доказывает, что и Крым является украинским.