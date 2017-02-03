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Новости
Украина
3 февраля 17, 10:35
Обстрелянный самолет Ан-26 ВСУ сняли на видео - Видео
Ан-26
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Отчетливо видны повреждения в фюзеляже Ан-26.
Отчетливо видны повреждения в фюзеляже Ан-26.

В интернете появилось видео последствий обстрела самолета Вооруженных сил Украины Ан-26, который 1 февраля был обстрелян над Черным морем.

На ролике отчетливо видны пулевые отверстия в фюзеляже самолета.

По данным украинских военных, Ан-26 был обстрелян во время тренировочного полета в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных РФ буровых вышек.

"При осмотре самолета обнаружено повреждение в виде трехсантиметрового пулевого отверстия, что может свидетельствовать о последствиях обстрела из стрелкового оружия", – говорилось в сообщении военной прокуратуры Южного региона.

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В штабе российского Черноморского флота назвали "абсолютной ложью" обвинения украинской стороны.

Тем не менее, Киев передаст в Гаагский суд пулю из Ан-26.
Korrespondent
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