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Новости
Украина
3 февраля 17, 10:53
ОБСЕ подтвердила нахождение танков в Авдеевке
Авдеевка
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Руководство миссии заявило о неприемлимости обстрелов Авдеевки и Донецка.
Руководство миссии заявило о неприемлимости обстрелов Авдеевки и Донецка.

Сотрудники специальной мониторинговой миссии подтвердили наличие танков в Авдеевке. Об этом говорится в отчете организации за 1 февраля.

Наблюдатели сообщили о четырех танках Т-64 возле одного из зданий в Авдеевке, которую контролируют подразделения ВСУ.

Накануне о танках в Авдеевке сообщил журналист ВВС, опубликовавший видео из Авдеевки. Рядом с боевыми машинами находился белый автомобиль ОБСЕ.

Также наблюдатели зафиксировали РСЗО БМ-21 Град, которые двигались на восток в районе населенного пункта Нетайлово к северо-западу от Донецка, а также к юго-востоку от районного центра Волноваха.

В свою очередь заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что ночные обстрелы Авдеевки и Донецка являются неприемлемыми. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице миссии в Тwitter. 

"Ночные попадания в центр Донецка и Авдеевки неприемлемы. СММ проверяет сообщение о многочисленных жертвах среди гражданских. Остановите огонь!", – говорится в сообщении.

Сегодня Хуг вместе с наблюдателями ОБСЕ посетит Авдеевку.

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Как сообщалось, сегодня ночью в Донецке был зафиксирован мощный взрыв. Сепаратистские СМИ сообщают о двух погибших и 14 раненных жителях города.

Также за минувшие сутки в зоне АТО погибли четверо бойцов ВСУ и 17 получили ранения.
Korrespondent
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