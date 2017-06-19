АМКУ занялось проверкой лотерейного бизнеса в Украине

Как отмечается в сообщении ведомства, ранее АМКУ не согласовал проект правительственного постановления "Об утверждении лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей и установлении размера платы за выдачу лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей", поскольку критерии к лицензиатам выписаны необъективно.

Кроме того, в этом проекте постановления государственным банкам предоставляются преимущества по сравнению с другими лицензиатами в получении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей, что может оказать негативное влияние на состояние конкуренции на рынке.





При этом в АМКУ поступают многочисленные обращения относительно возможной монополизации лотерейного рынка.





Как указано в сообщении, АМКУ будет собирать информацию субъектов хозяйствования для проведения исследования состояния конкуренции на лотерейном рынке до 17 июля.





Как сообщалось, Министерство финансов опубликовало на своем интернет-сайте проект Постановления КМУ "Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей и установлении размера платы за выдачу лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей".





Документ вызвал волну острой критики ряда экспертов отрасли и народных депутатов, поскольку они считают, что подзаконным актом чиновники пытаются обойти Верховную Раду и полномочиями правительства установить новые правила для лотерейного рынка Украины.





К тому же этот документ может открыть путь для квази-легализации азартных игр, в частности, игорных залов с лотерейными терминалами самообслуживания, которые без сертификации ПО (требования отсутствуют в лицензионных условиях) могут быть использованы, как обычные игровые автоматы.