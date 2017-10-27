Охранник Мосийчука погиб из-за взрыва у телеканала "Эспрессо

В карете скорой помощи умер один из пострадавших из-за взрыва у телеканала "Эспрессо".





Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.





"По предварительным данным, с места происшествия с телесными повреждениями "скорые" забрали четырех человек. Также поступило сообщение от врачей о том, что по дороге в больницу скончался один из пострадавших. Состояние остальных раненых - неизвестно", - написала она в фейсбуке.





Известно, что в результате взрыва были ранены нардеп Игорь Мосийчук, его охранник и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. Личность четвертого человека пока не известна.





Известно, что Мосийчука довезли до больницы. Бала получил множественные осколочные ранения, но был в сознании, когда его забирали в больницу, рассказал 112 каналу сотрудник Красного Креста Тарас Логинов.





Обновление. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что умер охранник Мосийчука.





"Его звали Руслан. Вечная память мужественному мужчине! Искренне сочувствую его родным", - написал он в фейсбуке.











