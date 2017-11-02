Порошенко vs Аваков. Трещины по швам, но коалиция остается

Разговор министра внутренних дел Арсена Авакова с президентом Петром Порошенко шел практически на повышенных тонах. Аваков, абсолютно убежденный, что за задержанием сына стоит лично глава государства, требовал объяснений. Порошенко в ответ заверял, что не имеет никакого отношения к произошедшему. Более того - президент выражал поддержку министру, говорил, что все это "провокация" и он искренне ею "возмущен".





Перед этим один из последних разговоров двух политиков закончился руганью: глава МВД, если верить его окружению, наотрез и в грубой форме отказался от предложения силового разгона акции протеста под Верховной Радой. В окружении президента такую просьбу Порошенко отрицают: президент якобы никогда не требовал разгонять людей, а лишь просил министра "выполнять свою работу, чего МВД не смогло сделать ни в случае с прорывом госграницы, ни с беспорядками в центре Киева".





Так или иначе, но как первый, так и вчерашний разговор лишь в очередной раз расширил пропасть между двумя коалиционными лагерями. И если разговоры о единой политсиле все еще продолжаются, то, скорее, только по инерции. "Будем смотреть на происходящее по-буддистски", - сказал министр LIGA.net, комментируя ситуацию с сыном.





"Он вам, что, Розенблат?!"





Утром 31 октября министр внутренних дел Арсен Аваков объявил, что снимает силы МВД с охраны акции протеста возле Верховной Рады - тратить государственные ресурсы и "охранять дальше этот хлам" в полиции не намерены. В обед того же дня следователи Национального антикоррупционного бюро провели обыск в квартире его сына Александра Авакова в Харькове. В Киеве тем временем задержали Авакова-младшего и экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря. Обоим объявили подозрение в растрате госсредств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел. Третий фигурант, задержанный в Харькове - Владимир Литвин, которого СМИ связывали с производителем тех самых скандальных рюкзаков. Его должны были доставить в Киев, вручить подозрение и затем в суде всем троим избрать меру пресечения. Но вчера до суда не дошло. Впрочем, у следствия в целом есть 72 часа для этого. "В Харькове блокады детективов в квартире со стороны полиции как таковой не было. Работу детективов не блокировали. Но вы видели, что было на улице", - говорят собеседники LIGA.net в НАБУ.





В публичной сфере скандал вокруг Авакова-младшего начался в прошлом году, когда была опубликована видеозапись камеры наблюдения из кабинета бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря. Видео датировалось концом 2014 года: люди, похожие на Чеботаря и Авакова, обсуждали сомнительную схему закупки рюкзаков для Национальной гвардии. Сделка на 16,5 млн якобы состоялась в начале 2015 года - два года назад.





Задержание сына не застало врасплох окружение главы МВД. Арсен Аваков был полностью осведомлен о том, к чему приведет запрос НАБУ на передачу дела из прокуратуры. НАБУ несколько месяцев готовилось к операции: ждали, когда все фигуранты будут в стране, чтобы задержать их одновременно - чтоб кто-то один не убежал. "Это же полный п...ц, - говорят в окружении главы МВД. - Ни одного допроса, ни одного вызова. Он вам что, Розенблат? Особо опасный преступник?!".





Однако все равно возникает вопрос, почему делу дали ход только сейчас. Причем таким вопросом задаются в том числе и оппоненты министра.





"Это уголовное расследование НАБУ длится уже давно, - говорит депутат БПП Сергей Лещенко, фактически представляющий оппозицию во фракции президента. - Единственный вопрос: почему так долго спецпрокуратура не согласовывала подозрение, а согласовала только тогда, когда конфликт между Порошенко и Аваковым перешел в открытую фазу. Я думаю, если говорить с точки зрения конспирологии, есть влияние со стороны Администрации президента на САП". Сам Лещенко часто выступает спикером НАБУ и поддерживает их расследования, в том числе и против Авакова-младшего.





О том, что история с рюкзаками не появилась в НАБУ вчера, говорит и депутат от БПП Владимир Арьев. "Это было известно давно. И, насколько мне известно, сына Авакова до сих пор никто не вызывал, никто не приглашал давать показания. Зато сразу перешли к маски-шоу. В данном случае, поскольку дело давно на слуху, я не исключаю, что оно лежит в несколько другой плоскости, нежели правовой", - сказал он.





Отношения между Аваковым и Порошенко ухудшились после прорыва через государственную границу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Президент считал, что министр внутренних дел специально не остановил грузинскую команду. В этом мнении он якобы утвердился после того, как полиция 17 октября позволила протестующим установить палаточный городок под Радой.





"На Авакова-старшего идет давление. Вы же понимаете, что утром убрали охрану от Верховной Рады, а в обед уже идет задержание. Просто так? Не думаю. Вспомните, два года назад такие же обыски проходили у Корбана, когда он был несогласен с Петром Алексеевичем. Но это только мое мнение", - сказал LIGA.net советник Авакова Евгений Терехов.





Этого не исключают и некоторые депутаты от Народного фронта. "Я думаю, ситуация вокруг сына Авакова связана с тем, что Аваков отказался применять силу против протестующих под Верховной Радой, и полиция действовала в пределах законодательства, не нарушая права человека. Уверен, что это многих не устраивает. Поэтому ответом было давление на его семью по делу, которое известно сто лет и пылится на полке", - напомнил депутат из фракции НФ Николай Княжицкий.





На вопрос, насколько самостоятельно действовало НАБУ, Княжицкий ответил, что "вполне возможно, что за этим может стоять и президент". "Я не верю в самостоятельность НАБУ в совершенно нелогичных делах", - говорит он.





"Мы ему не верим, - констатирует один из ключевых лидеров НФ, участник так называемых "стратегических" заседаний при президенте. - И таких совпадений не бывает. Синхронно открытое САП дело по первому заму Петренко Наталье Севастьяновой - раз. Дело против Авакова-младшего - два. Происходящее - ответ от Углавы и Пети. Один - мстит за грузинов, другой - за то, что ему перечили в разгоне акции под Радой".





"Если бы мы влияли на НАБУ, не было бы дела Насирова и Розенблата"





В окружении Порошенко LIGA.net заверили, что сам президент, который сейчас находится с визитом в Саудовской Аравии, к делу сына Авакова отношения не имеет. Более того, политтехнолог АП Виктор Уколов утверждает, что в последнее время отношения Порошенко и Авакова "не штормило".





"Я не наблюдаю какого-то напряжения, во всяком случае последний месяц. Потому что в ситуации, когда начались протесты под Верховной Радой, от которых правда потом осталось 30 человек, власть действовала как единый организм. Была выполнена часть требований, которую можно было выполнить. И если бы существовали расхождения в подходах, этим бы сразу воспользовались оппозиционеры", - сказал он.





Связывать дело Авакова-младшего с Банковой - это ошибка, утверждает он. "Если бы Администрация президента могла влиять на действия НАБУ, то никогда не было бы дел против тех политиков, которые так или иначе могут бросить тень на президента. Я имею в виду дела против Романа Насирова, Бориса Розенблата. Их бы не существовало. Как говорил мой бывший шеф, это попытка впихнуть невпихуемое".





Уколов предлагает дождаться результатов расследования и даже уверен, что для Авакова-младшего они закончатся наилучшим образом. "То, что НАБУ открыло дело против сына Авакова - досадно. Но я думаю, все прояснится, и с него снимут обвинения", - добавил он.





Аваков в своем заявлении в Facebook прямо на Порошенко не указывает, но дает понять, что не верит в независимость НАБУ и считает дело политическим: "Считаю, эти органы не должны быть подвержены влиянию политических групп и интересов".





"Все процедуры, интриги и потуги стравить одних с другими, поколебать мою эмоциональную стабильность и принципы - бесполезны. Я не разменивал и не размениваю на решалово ни своих правил, ни своих принципов", - написал Аваков.





Роль Саакашвили





Еще одна версия, которую обсуждают в Народном фронте, - за делом Авакова стоит команда Саакашвили, якобы изначально рассчитывавшая на силовой разгон полицией своей акции под Верховной Радой. Теперь его краткосрочная задача - столкнуть лбами Порошенко и Авакова, долгосрочная - посеять хаос в стране.





"В НАБУ рулит всем Углава (первый заместитель главы НАБУ, в прошлом заместитель главного прокурора Грузии Гизо Углава - ред). Это же не новость. Их цель расшатывать ситуацию вплоть до выборов. Нужен хаос. Это же они провоцировали правоохранителей на стычки. У них не вышло. Заходят с другой стороны. Это же очевидно, что эти гастролеры хотят окопаться. Им не хочется сидеть в грузинской тюрьме", - сказал один из собеседников LIGA.net в Народном фронте.





Такую же версию в прямом эфире на одном из телеканалов озвучил депутат от НФ, соратник Авакова Антон Геращенко. По его словам, НАБУ "используется в узких политических интересах группы лиц", и в данном случае это якобы группа Саакашвили, у которого "там работает Углава". "Он выполняет не задачи охраны закона Украины по борьбе с коррупцией, а задачи по борьбе с политическими противниками Саакашвили", - уверен Геращенко.





В обоих лагерях - НФ и БПП - не исключают, что интерес НАБУ и САП еще и в том, чтобы показывать "хоть какой-то результат своей деятельности". Дело в том, что на 3 ноября запланировано заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады, на которое приглашены руководитель САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник. Заявленная тема - отчет НАБУ о работе антикоррупционных органов и исполнении поставленных задач в первом полугодии 2017 года.





Но показать в отчете НАБУ, по большому счету, может немного. Несмотря на несколько громких дел в отношении политиков и депутатов, в том числе от коалиции, до логического завершения они так и не были доведены. Насиров на свободе, а один из фигурантов Борислав Розенблат вообще чуть не улетел за границу с драгоценностями. И потому новое громкое дело в такой ситуации - в интересах НАБУ и САП.





"Я слышал заявления, что это специальный заказ НАБУ против МВД с целью спровоцировать определенное противостояние. Я, честно говоря, не верю в это, - сказал LIGA.net народный депутат от БПП Александр Бригинец. - Но, думаю, НАБУ начало пробуксовывать. Время идет, громких дел реализованных нет, а народ, который носился с НАБУ как с большим открытием, с надеждой, начинает говорить, что НАБУ ничего не сделало. В такой ситуации НАБУ находится под определенным давлением обстоятельств. И конечно, им нужно громкое дело. Я не говорю о политическом заказе, а такой вариант допускаю".





Что дальше





Один из самых негативных для власти сценариев - полный разрыв Народного фронта с фракцией Порошенко и развал коалиции. Логичное продолжение этого сценария - досрочные парламентские выборы. Народный фронт без единой с БПП партии или новой перспективной платформы на это вряд ли пойдет. Согласно последнему исследованию Центра Разумкова, рейтинг НФ составляет 2% (среди тех, кто пройдет голосовать) - то есть в нынешнем виде партия не проходит в парламент.





"Не дождутся. Сохранение коалиции - наш сознательный выбор... Иначе коалиция уже давно бы развалилась", - сказал один из собеседников LIGA.net в Народном фронте, отвечая на вопрос, может ли ситуация с сыном Авакова повлиять на распад парламентского большинства.





К тому же, такой сценарий полностью отвечал бы интересам России, напоминают в НФ: "Это то, что Москве выгодно. Хаос, выборы (которые не факт, что вообще можно провести в этом дурдоме - теракты последнего времени могут показаться играми на детской площадке, представьте избирательные участки) и слабая власть в Украине".





Никаких заседаний фракции по этому поводу не собирали.





"Аваков и развал коалиции? Эти вопросы между собой не связаны", - утверждает депутат Леонид Емец.





"Каждый должен заниматься своим делом. Политики - политикой, правоохранительные органы - вести системную борьбу с коррупцией, криминалитетом и террористической угрозой", - добавил заместитель главы фракции Народного фронта Тетерук.





Княжицкий подчеркнул, что НФ не будет ввязываться во внутриполитические разборки, а коалиция для фракции останется в приоритете. "Если будет стоять вопрос об удержании коалиции и недопуске дестабилизации в стране, мы будем продолжать находиться в коалиции, но будем требовать исполнения соглашения об ассоциации, дальнейшей демократизации, отмены избирательного правосудия", - сказал он.





По совокупности этих причин маловероятно и отстранение Авакова-старшего от должности министра внутренних дел, как этого требуют отдельные политические силы.





"Думаю, что политический вопрос тут достаточно искусственный, - говорит депутат БПП Арьев. - Я понимаю, почему Народный фронт и Аваков делают заявления. Но ни в одном заявлении не шла речь о политических последствиях, последствиях по коалиции и политическому сотрудничеству в парламентском большинстве. Поэтому в данном случае, я считаю, эти попытки поднять вопрос о влиянии на коалицию - спекуляция".





"Если я правильно понимаю ситуацию в стране и то, как я знаю Авакова, все это не может привести ни к каким политическим результатам. Я не вижу возможностей для того, чтобы вся эта история превратилась во что-то политическое", - говорит депутат от БПП Бригинец.





О том, что коалиции ничего не грозит, говорят и в АП. Уколов считает, что сценарий с распадом коалиции не отвечает интересам офиса Порошенко. "Поэтому и само расследование против Александра Авакова, которое может быть использовано для дестабилизации провластной коалиции, невыгодно Банковой. Потому что даже если допустить в каком-то кошмаре, что Банковая может влиять, то она бы действовала против своих интересов", - сказал он.





Независимо от того, сохранится ли коалиция в нынешнем формате, переговорщикам Порошенко теперь придется прилагать больше усилий для того, чтобы договориться с Народным фронтом, и условия голосований могут быть тоже новыми. И НФ уже послал несколько свежих сигналов в адрес Банковой. Основной месседж, который адресовали Порошенко соратники Яценюка и Авакова: теперь они проголосуют за антикоррупционный суд (в июне лидер фракции Максим Бурбак предлагал не тратить время и вместо суда создать палату). "Они готовы голосовать, потому что Первый против. Они сейчас все делают наоборот. Назло Порошенко", - объяснил LIGA.net собеседник во фракции БПП.





Второй сигнал отправили через партийную информационную площадку - сайт канала Эспрессо. Депутат Княжицкий опубликовал колонку "Президент на двух стульях. От венского сговора до сына Авакова", в которой обвинил Порошенко в договоренностях с Россией и попытке установить монополию на власть. "И это может стать наибольшей ошибкой президента. Потому что сидеть одновременно на российском и украинском стульях невозможно", - резюмирует депутат.





Но глобальные отставки или перестановки сил до календарных выборов президента и парламента вряд ли произойдут. В этом интересы Порошенко, Авакова и других ключевых фигур во власти все еще совпадают.





Собеседники, близкие к НАБУ заверяют, что Бюро независимо в своей деятельности. Там напоминают, что детективы Бюро - частые гости в обоих политических лагерях, "раз мы оцениваем это таким образом". На упреки оппонентов в том, что нет дел по Оппозиционному блоку, в самом ведомстве напоминают, что наиболее громкие дела, связанные с экс-регионалами, находятся в ведении Генеральной прокуратуры, а не НАБУ. В том числе самые скандальные, например, вышки Бойко. А рецепт "противодействия детективам НАБУ" в самом Бюро не под запись дают один: "Прекратить воровать деньги налогоплательщиков".



