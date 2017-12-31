Заложники в Харькове освобождены, захватчик задержан

Операция по освобождению заложников в отделении Укрпочты в Харькове завершена, все заложники освобождены. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.





"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", - сообщил он.





По словам губернатора Харьковской области Юлии Светличной, сейчас с освобожденными заложниками будут работать психологи. "Блестящая спецоперация СБУ и МВД. Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия.





Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики", - отметила она в Facebook.





"Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей в Харькове. Благодарю за службу!", - сообщил в Facebook глава МВД Арсен Аваков.





Захватившего заложников мужчину могут посадить в тюрьму на 15 лет.



