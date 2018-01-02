С 1 января Украина вводит биометрический контроль на границе

С 1 января 2018 года Украина запускает систему фиксации биометрических данных иностранных граждан. Об этом написал глава МВД Арсен Аваков в Facebook.

Отныне граждане 71 страны, в том числе России, обязаны будут сдавать отпечатки пяти пальцев для идентификации при въезде в Украину и заблаговременно направлять уведомления о цели пребывания.





"Мы перекроем все стационарные пункты пропуска, а затем – и малые пункты пропуска местного значения. Эти базы данных позволят нам войти в десятку стран с лучшей верификацией пересекающих границу. Уже сейчас Украина входит в десятку стран по количеству запросов и ответов с базами Интерпола. Это дает нам высокую гарантию, что к нам не попадают криминальные элементы", - написал в Facebook глава МВД Арсен Аваков.













В свою очередь в Госпогранслужбе отмечают, что на пунктах пропуска в районе проведения АТО биометрическая проверка российских граждан происходить не будет, они не смогут пересечь КПВВ, если заехали с неподконтрольной территории.





Также в ГПСУ отметили, что биометрический контроль на административной границе с Крымом не будет касаться граждан Украины, которые проживают на полуострове.













На внедрение системы уже выделено 300 млн гривен













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