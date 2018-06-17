В Черкассах взорвалась машина. Погиб местный бизнесмен

Утром в субботу, 16 июня, в Черкассах взорвался Мерседес.





Как сообщили в пресс-службе полиции региона, в результате взрыва пострадал водитель авто. В ведомстве сообщили о его госпитализации.





На место инцидента выехали полицейские и взрывотехники. Причина взрыва устанавливается.





Решается вопрос об открытии уголовного производства.





















Позже в пресс-службе полиции сообщили, что пострадавший мужчина умер в больнице, пишет Интерфакс-Украина.





Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили о личности погибшего. По данным журналистов, речь идет о 69-летнем Анатолии Скоромном, который был директором торгового центра Транзит.







