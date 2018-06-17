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Новости
Украина
17 июня 18, 00:45
В Черкассах взорвалась машина. Погиб местный бизнесмен
убийство
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Авто могло принадлежать местному бизнесмену
Утром в субботу, 16 июня, в Черкассах взорвался Мерседес.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, в результате взрыва пострадал водитель авто. В ведомстве сообщили о его госпитализации.

На место инцидента выехали полицейские и взрывотехники. Причина взрыва устанавливается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.





Позже в пресс-службе полиции сообщили, что пострадавший мужчина умер в больнице, пишет Интерфакс-Украина.

Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили о личности погибшего. По данным журналистов, речь идет о 69-летнем Анатолии Скоромном, который был директором торгового центра Транзит.


Источник: nv.ua
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