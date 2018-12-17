Онуфрия Вселенский патриарх лишил титула, - Зоря

Перед Объединительным собором 15 декабря Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь провели соборы и решили о самороспуске. Создана Православная церковь Украины является наследницей этих двух церквей. Об этом сообщил пресс-секретарь КП архиепископ Евстратий Зоря, информирует Цензор.НЕТ.

"Перед началом Объединительного собора две церкви, принявших участие в объединении (это Киевский патриархат и Автокефальная церковь), провели свои Соборы и постановили самороспуск, и путем слияния образовали единую поместную церковь. Юридически эта новая церковь является преемницей и автокефальной церкви, и Киевского патриархата", – сказал архиепископ.

Он также рассказал, что будет с Московским патриархатом после объединения УПЦ КП и УАПЦ.

По его словам, предстоятелю МП Онуфрию пришло письмо от Вселенского патриарха, в котором говорится о потере главой УПЦ МП своего титула после объединения КП и УАПЦ.

"С момента избрания канонического предстоятеля Православной церкви Украины он теряет право на этот титул с точки зрения Вселенского православия. Присутствие Московского патриархата на территории Украины уже не соответствует канонам, а канонам соответствует пребывания в поместной Украинской православной церкви", – сказал спикер.

В то же время архиепископ Зоря добавил, что Московский патриархат продолжит свое существование в Украине:

"С точки зрения государственного законодательства, бесспорно, Московский патриархат будет в Украине существовать, потому что есть люди, которые выбирают именно эту церковь, но, я думаю, что постепенно будет происходить сочетание с Украинской церковью тех, кто желает этого добровольно".

Как ранее сообщалось, в субботу, 15 декабря в Софии Киевской состоялся Объединительный Собор, во время которого была создана независимая Украинская православная церковь.

Ее главой был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.