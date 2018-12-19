Бывший митрополит УПЦ МП рассказал об угрозах из России

Именно так в России называют проукраинских священнослужителей.

Об этом в интервью theБабель рассказал митрополит Винницкий и Барский Симеон, который вопреки позиции Московского патриархата принял участие в соборе. По его словам, митрополит Онуфрий сказал, что ничего о звонке не знает. Однако митрополит Винницкий и Барский предположил, что этот «каток» могут попасть многие священнослужители.





«Я получил очень хорошие поздравления от других владык. Например: „Иуда, тебя ждет сук“. Столько зла, желчи и ненависти я еще никогда не видел со стороны архиереев, священников и верующих Московского патриархата. Любовью там не пахнет, а где нет любви — там нет Бога», — отметил митрополит.





Он также сообщил, что московская церковь продолжает пугать своих прихожан, заявляя, что «русское православие самое спасительное», а все остальные пойдут в ад. Митрополит вспомнил, что еще до проведения Объединительного собора предлагал предстоятелю Московского патриархата Онуфрию принять участие выборах главы независимой церкви и говорил, что у того есть шанс стать ее руководителем. «Я говорил это перед всеми на авральном соборе в Лавре. Онуфрий сказал: «Нет, мы не пойдем. Мы свою церковь бросаем под танк», — сказал он.







