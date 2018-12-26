10 главных тезисов из интервью Зеленского

В программе В гостях у Дмитрия Гордона комик и шоумен Владимир Зеленский в трехчасовом интервью рассказал о своей семье, работе, бизнесе в России и отношениях с экс-президентами Украины. "Я буду тем человеком, которого сначала будут обливать грязью. Затем – научатся уважать. А потом все будут плакать, когда я уйду", - сказал он, не отрицая возможности своего похода на выборы и говоря о работе на посту главы государства. Говоря о войне, он констатировал, что минские соглашения не работают и с "русскими нужно договариваться". LIGA.net публикует главное и самое интересное из его ответов.





О Кравчуке и Кучме





- Он (Кравчук - ред.) говорит мудрые вещи. Вот последнее, что я слышал по телевизору, он говорил о военном положении…Звучит это достаточно мудро…Сложно охарактеризовать его, как президента, быть первым всегда сложно. Но, я думаю, он хотел что-то сделать хорошее для нашей страны...А Леонид Данилович - простой рубаха-парень. Может выпить, может сыграть на гитаре, может даже спеть.





О Януковиче





- С Виктором Федоровичем Януковичем у меня было несколько раундов разговоров. Он пытался договориться со мной по-хорошему. Вот Ющенко просто обижался...А Виктор Федорович был уже в ореоле хозяина страны, со мной, со многими журналистами договаривался, чтобы мы все были, мягко говоря, очень лояльны… Так я познакомился с Межигорьем, скажу так: я там был, когда там еще был Янукович, когда хозяин был дома…Все это было жутко, этого всего было много, это была пошлость...Янукович предлагал мне разные условия: финансовые, переходы на другие каналы… Предлагал мне 100 млн долларов.





О Порошенко





- У нас были личные встречи, пару встреч, о которых я не хочу говорить. Они были ни о чем. Приход Порошенко был как фильм: вот тебе говорят все, что он такой хороший, говорят пойти посмотреть…Ты приходишь, а фильм – средний, ты смотришь – и у тебя разочарование. Мои родители живут на юго-востоке, во времена Оранжевой революции они были за синих. А тут они голосовали за Порошенко, мы все надеялись. Я думал: вот он, символ декоммунизации, что уберут памятники Ленина, а через пару лет будут памятники Порошенко… У меня разочарование во всей власти и в нем в частности…





О Тимошенко





- Это типичная характеристика очень сильного, обаятельного человека, который имеет влияние на людей…Она мне признавалась, что очень любит то, чем я занимаюсь…Даже поздравляет меня с 1 апреля.





О Коломойском





- У нас бизнес-отношения, мы телевизионные партнеры…Он долго нам предлагал, через руководителей каналов, перейти на 1+1. Я перешел, когда понял, что не смогу больше работать на канале Интер… Он мне звонил пару раз в самом начале и говорил: "А че вы шутили про всех, а про того-то забыли?"… Мы договорились при входе на канал, для меня это было главное условие, что никакой редакционной политики, иначе мы покинем канал. Поэтому все эти базары – для птиц.





О выступлениях в России





- Прекратилось все (выступления в России – ред.), так сказать, по взаимной симпатии…Мне плохо, я не могу туда поехать выступать. Мне неважно, что кто-то что-то скажет, а это мое внутреннее. У нас много артистов ездят выступать, я их не сужу, это их желание, это все на уровне морали. Но мне плохо…Я высказал свою позицию, когда мы говорили по поводу Путина, по поводу политики Кремля, по поводу того, что захватили нашу землю, наш Крым, по поводу Донецка, по поводу всего, что они устроили в нашей стране…Я еще умудрился сказать все это в Москве, на Красной площади я снимал репортажи для программы Чисто News. Там я поссорился со своими друзьями…





О бизнесе в России





- Это была украинская компания с представительством в России по производству коммерческого кино и телесериалов. У нас был офис в Москве. Это все было до 2014 года. Компания взлетела после успехов в 2008 году полнометражного фильма, много раз нам предлагали российские компании продать акции…Мы были самой успешной компанией по производству коммерческого кино в СНГ, мы выпускали один-два полнометражных фильма в год…Нам несли деньги инвесторы, мы их брали и всегда возвращали. И мы закрыли бизнес, который приносил реальные плоды.









О родственниках в Москве





- В Москве живет двоюродная сестра моей жены…Был какой-то праздник, они звали, я, конечно же, не поехал. Поехал отец моей супруги – и окончательно разругались…И это на уровне родственников, близкие люди. И никто теперь туда не ездит, так только иногда перезваниваются. Это не ненависть, они же все равно родственники, это на уровне "а не о чем говорить, нет общих интересов, нету ощущения, когда мы вместе, что мы счастливы"….И они ни при чем, они просто смотрят телевизор.





Об участии в президентских выборах





- Я об этом думаю, очень думаю. Склоняюсь... Рано об этом говорить…Как минимум, я хочу выйти из этой ситуации таким, каким войду. Это важно. Я имею в виду - отношение людей ко мне.... Понятно, что у меня есть деньги, недвижимость, бизнес, но главное - кто ты. Я не хочу внутренне себя потерять, хочу, чтобы меня уважали люди, потому что это приятно...Я буду тем человеком, которого сначала будут обливать грязью. Я уже это чувствую. Затем – научатся уважать. А потом все будут плакать, когда я уйду.









Об окончании войны





- А какие вообще есть формы? Минские соглашения не работают. Идти туда войной – я против…Я очень либерален. Придется говорить…Я с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек…Они бы написали свои пункты (требования – ред.), мы бы написали свои…Где-то посередине бы сошлись.



