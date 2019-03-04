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Украина
3 марта 19, 22:54
Архиепископа Климента отпустили, - адвокат Полозов. ВИДЕО
Архиепископ Климент
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Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента отпустили из Киевского райотдела полиции Симферополя без составления протокола.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе", - написал в Facebook адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

Адвокаты связывают это задержание с правозащитной деятельностью архиепископа.

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение. Позже оккупанты начали утверждать, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала.
censor.net.ua
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