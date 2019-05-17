Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.51
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.47
USD
26.37
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 мая 19, 12:58
Радикальная партия готова войти в новую коалицию - Ляшко
ляшко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Олег Ляшко заявил, что условие Радикальной партии - это учет ее законодательных инициатив

Радикальная партия готова войти в новую коалицию. Об этом заявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, выступая в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы готовы принимать участие в формировании новой коалиции", - сказал он. Ляшко отметил, что условие Радикальной партии - это учет ее законодательных инициатив.

Читайте также: ХИТРЫЙ ПЛАН: КАК ЯЦЕНЮК ХОЧЕТ СПУТАТЬ КАРТЫ ЗЕЛЕНСКОМУ

17 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о решении парламентской фракции Народный фронт выйти из коалиции и, соответственно, о прекращении существования коалиции.

Как сообщалось, роспуск коалиции лишит избранного президента Владимира Зеленского конституционных полномочий для роспуска парламента. Вчера Рада назначила дату его инаугурации - это 20 мая. У избранного президента не слишком довольны. Сегодня Порошенко подписал указа об инаугурации: в АП команды совещались вместе.

Коалиции больше нет. Зеленский не сможет распустить Раду
liga.net
Ещё по теме:
Как отличается поддержка кандидатов в различных регионах
Украинские политики показали семьи перед Новым годом
Супрун не имеет права заниматься реформой здравоохранения
Влада саботує інвестиції в Україну - нардеп
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Порошенко и топ-чиновникам могут запретить выезд из Украины
noimageГлава штаба Порошенко подал в отставку
noimageКоалиции больше нет: Объявлено о выходе Народного фронта
noimageОппозиция Зеленскому и удар по Порошенко: Вакарчук идет в ВР
noimageХитрый план: как Яценюк хочет спутать карты Зеленскому
Лента новостей