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Новости
Украина
23 мая 19, 07:42
Языковой закон: Киев направил письмо в Совбез ООН
Владимир Ельченко
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Письмо будет опубликовано в ООН как официальный документ Совета Безопасности, отметил Владимир Ельченко.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "языкового закона". Об этом сообщает миссия Украины в ООН в Twitter в среду, 22 мая.

"Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что письмо будет опубликовано в ООН как официальный документ Совета безопасности.

Напомним, 20 мая Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке, как того потребовала Россия. Представитель РФ Василий Небензя убеждал, что этот документ о языке связан с Минскими договоренностями, но его не поддержали.


Позже Киев ответил на созыв Совбеза ООН Россией по языку. Глава МИД Павел Климкин сказал, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.
bigmir.net
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