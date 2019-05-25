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Украина
25 мая 19, 14:52
День Киева 2019: история праздника и афиша мероприятий
Киев
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В 2019 году празднование состоится 25-26 мая

Уже совсем скоро жители и гости столицы отметят День Киева, который празднуют в последние выходные мая. А мы делимся историей, традициями и мероприятиям этого дня. Все самое важное – читайте в материале. 


Когда отмечают День Киева 

День Киева фиксированной даты празднования не имеет. Его отмечают ежегодно в последние выходные мая. В 2019 году празднование состоится 26 мая. Однако зачастую праздник длиться в течение всех выходных дней. 


День Киева 2019

День Киева: история праздника

Даже не смотря на всю многовековую историю Киева, свой День рождения столица отметила только когда ей исполнилось 1,5 тысячи лет. 

Готовиться к празднику начали в 1979 году. За несколько до этого под эгидой ЮНЕСКО начали издавать исторические книги, чтобы разжечь интерес к истории Киева. Были задействованы почтовые марки, приуроченные ко дню города и альбомы с фотографиями и картинами столицы. Именно тогда городу был подарен знаменитый памятник, который установили на берегу Днепра, посвященный братьям-основателям Кию, Щеку и Хориву и их сестре Лыбедь.


День Киева 2019

Весь Киев был украшен яркими фонариками, иллюминацией, в скверах проводили концерты, а вечером запустили грандиозный фейерверк. Различные предприятия, городские власти и просто жители по всему Киеву разбрасывали маленькие открытки и поздравления. Некоторые из них удалось сохранить до сегодняшнего дня. 

Следующий День Киева провели с не меньшим размахов. На центральной площади города организовали театральные представления, а вечером играл духовой оркестр. Весь город отмечал, гремел и веселился. 

На стадионе Чайка выступали воздушные гимнасты, у памятника Богдану Хмельницкому проводили литературные чтения. А вечером на Крещатике прошел масштабный карнавал. 

С того времени каждый киевлянин знает, что последние выходные мая наполняются радостным возбуждением и предвкушением веселья и праздника. 


День Киева 2019

День Киева: традиции празднования

Ежегодно в Киеве организовывают различные праздничные мероприятия, посвященные Дню Киева. Жители и гости столицы получают возможность принять участие в массовых развлечениях, спортивных состязаниях, а также посетить праздничные концерты, в том числе парусные забеги, велопробеги, фестивали, выставки, а также спортивно-благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами". В нем традиционно участвуют велосипедисты, люди с инвалидностью и дети до 7 лет. Предполагается, что в 2019 году в пробеге примет участие около 16 тысяч участников. 

На протяжении уже многих лет празднование Дня Киева длится не один день, а затягивается на период всего выходного уикенда. Так, например, на Певческом поле проводят выставку цветов, в парке Киевская Русь организовывают фестивали, конкурсы и концерты. 

В театрах специально устраивают показы спектакли, посвященные украинской столице. А на главной площади города – Майдане Независимости – городские власти организовывают концерт с участием известных артистов. Завершается все это ярким фейерверком в центре города. 

В этом году изюминкой праздника станет концерт французской группы Space Дидье Маруани на Контрактовой площади. Начало концерта запланировано на 26 мая и будет длиться около 1,5 часов. Во время концерта к легендарной группе присоединятся симфонический оркестр и хор Национальной оперетты. Список исполняемых композиций пока не известен. Однако Дидье Маруани отметил, что украинцы услышат как старые, так и новые хиты группы. 


День Киева

И это не все. Также гостей в этот день буду развлекать такие исполнители, как Андрей Бойко, Алиса Тарабарова, Гайтана, DZIDZIO и Асия Ахат. 

Также ко Дню Киева будет открыт новый мост между парками "Владимирская горка" и "Крещатик". На нем будут обустроены две смотровые площадки с видом на Подол. А еще киевлян и гостей города ждет эффектный стеклянный пол с подсветкой. Кажется, в столице появится новая достопримечательность. 

А на территории ВДНХ 26 мая пройдет концерт известной группы Океан Эльзы "Океан не молчит". Его, кстати, организовали всего за сутки. Стоимость билетов – от 250 гривен. 


День Киева 2019

День Киева 2019: афиша мероприятий  

Итак, мы публикуем афишу и расписание всех мероприятий, посвященных Дню Киева 2019. 

Проект "Художники Киева — родному городу". 

Когда: с 17 по 26 мая. 

Где: улица Сечевых Стрельцов, 1-5.

Выставка "Почетные граждане города Киева".

Когда: с 17 мая по 2 июня.

Где: на территории перед Киевским городским советом.

Фестиваль Кyiv Art Week.

Когда: с 20 по 26 мая. 

Где: Большая Васильковская, 100.

Фестиваль "Художественная палитра Киев".

Когда: с 21 по 22 мая.

Где: улица Михаила Грушевского, 5.

Церемония вручения Художественной премии «Киев».

Когда: 22 мая, 12:00.

Где: улица Жилянская, 88

Фестиваль детско-юношеского творчества "Сонячний каштанчик".

Когда: с 23 по 29 мая. 

Где: в парке "Интернациональный", в Национальном музее архитектуры и быта Украины, в Октябрьском дворце.

Художественный проект JAZZ KOLO.

Когда: 24 мая.

Где: улица Михаила Грушевского, 5. 

Турнир по мини-футболу "Кубок мэра Киева 2019".

Когда: с 24 по 26 мая.

Где: парк «Город спорта».

Соревнования по велосипедному спорту Race Horizon Park.

Когда: с 24 по 26 мая.

Где: от улицы Крещатик до бульвара Шевченко.

Кубок Украины по спортивному ориентированию.

Когда: с 24 по 26 мая

Международные ранговые соревнования IOF.

Когда: с 24 по 26 мая.

Гонки парусных спортивных судов.

Когда: 25 мая, начало в 9:00.

Где: киевский речной вокзал, причал №6. 

Фестиваль национальных культур "Этнофест".

Когда: 25 мая. 

Где: улица Михаила Грушевского, 5.

Фестиваль "Кобзареві джерел".

Когда: 25 мая. 

Где: Певческое поле.

Концерт с участием DZIDZIO

Когда: 25 мая, с 19:00 до 22:00.

Где: Контрактовая площадь.

Проект «Киевский бал».

Когда: с 25 по 26 мая, с 17:00.

Где: Контрактовая площадь.

Фестиваль "Страна Франкиана".

Когда: с 25 по 26 мая.

Где: сквер имени Ивана Франко.

Фестиваль архитектуры для детей Archikidz.

Когда: с 25 по 26 мая.

Где: переулок Лаврский, 7.

Киевский международный кинофестиваль "Молодость".

Когда: с 25 мая по 2 июня. 

Где: Почтовая площадь, кинотеатры Киева, Колонный зал Киевсовета.

Ежегодный благотворительный"Пробег под каштанами".

Когда: 26 мая, начало в 8:00.

Где: старт состоится на Майдане Независимости. 

Фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром"

Когда: 26 мая.

Где: Певческое поле. 

Международный турнир по кикбоксингу.

Когда: 26 мая, с 9:00.

Где: около арки Дружбы народов

Концерт "Космическая симфония" группы Space.

Когда: 26 мая.

Где: Контрактовая площадь.


День Киева 2019: где перекроют движение

Традиционно, для комфорта пешеходов в столице перекроют движения по таким улицам: 

  • От площади Ивана Франко до улицы Ольгинской и до перекрестка с улицей Станиславского. Когда – 25 и 26 мая.
  • Улица Крещатик и бульвар Тараса Шевченко. Когда: 25 мая, до 17:30.
  • Улицы Николая Гринченко, Кировоградская, проспект Валерия Лобановского, улица Андрея Головко, Соломенская, Протасов Яр, Николая Гринченко. Когда – 26 мая, с 9:30 до 16:00.
  • Майдан Независимости, улица Крещатик, Большая Васильковская, площадь Льва Толстого, улица Физкультуры, НСК "Олимпийский", Эспланадная, Бассейная. Когда – 26 мая, с 8:00 до 15:00. 
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