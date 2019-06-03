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Новости
Украина
3 июня 19, 10:50
"Патриархат Киевский" не существует и никогда не существовал
Варфоломей
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Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат никогда не существовал и сегодня не имеет права на существование.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат никогда не существовал и сегодня не имеет права на существование. Об этом он сообщил во время общения с украинскими журналистами в Стамбуле, написал журналист Сергей Томиленко на своей странице в Facebook. Патриарх акцентировал внимание на том, что Вселенский патриархат всячески поддерживает ПЦУ.

Наша Материнская Церковь Константинополя всегда выражала глубокую обеспокоенность по поводу религиозной ситуации украинского народа. Таким образом, недавнее предоставление автокефалии Православной церкви Украины не было связано с политикой или геополитикой. Это было больше всего пастырской озабоченностью о справедливости, духовной справедливости. Десятилетиями, если не столетиями, Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства ... Вселенский Патриархат, верный каноническим традициям Православной Церкви воспользовался правом, чтобы восстановить величие единства основанного на выражении Св. Павла: "Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всего." (Galatians 3:26), - отметил Варфоломей.

Патриарх также прокомментировал напряженные отношения между Епифанием и Филаретом. Надо сказать, что Варфоломей сделал довольно резкое заявление по отношению к КП.

Так называемый "Патриархат Киевский" не существует и никогда не существовал. Мы также исповедуем, что теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность Главного епископа Православной Церкви Украины Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета, - заявил Вселенский патриарх.

Напомним, из-за церковного конфликта ПЦУ созывает синод. Заседание Священного синода Православной церкви Украины состоится 24 мая. На нем, в том числе, рассмотрят ситуацию с Филаретом.
bigmir.net
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