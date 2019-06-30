СБУ выявила дезертира среди освобожденных из плена "ЛДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.





“Сотрудники СБУ установили, что один из граждан, освобожденный боевиками 28 июня текущего года, находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы)“, - говорится в сообщении.





После прилета в аэропорт “Киев“ Дмитрию Великому позволили встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области.





После этого в соответствии с действующим законодательством сотрудники СБУ передали Великого следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет его дело.







