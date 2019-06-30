СБУ выявила дезертира среди освобожденных из плена "ЛДНР"

Дмитрий Великий проходит по делу по статье Самовольное оставление воинской части или места службы.
Освобожденный из плена боевиков “Л/ДНР“ украинец Дмитрий Великий был передан сотрудниками СБУ военной прокуратуре.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Сотрудники СБУ установили, что один из граждан, освобожденный боевиками 28 июня текущего года, находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы)“, - говорится в сообщении.
После прилета в аэропорт “Киев“ Дмитрию Великому позволили встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области.
После этого в соответствии с действующим законодательством сотрудники СБУ передали Великого следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет его дело.
Напомним, четверо украинцев, которые находились в плену в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, прибыли в Киев 28 июня.
Договоренность о передаче удерживаемых в ОРДЛО украинцев была достигнута в Минске во время переговоров главы политсовета партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Виктора Медведчука с главарями “Л/ДНР“ Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.