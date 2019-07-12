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Новости
Украина
12 июля 19, 08:25
Избирательный кодекс был принят с нарушением - Стефанчук
Руслан Стефанчук
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В Офисе президента Украины проанализируют Избирательный кодекс, утвержденный парламентом в четверг, но уже говорят о нарушении регламента Верховной Рады при его принятии.

В Офисе президента Украины проанализируют Избирательный кодекс, утвержденный парламентом в четверг, но уже говорят о нарушении регламента Верховной Рады при его принятии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

"Будет ли он подписан? Безусловно, мы проанализируем. Потому что уже сейчас видим нарушение регламента при принятии. Мы уже сейчас видим, что то, что называли делом чести этой Верховной Рады превратилось в большой позор", - сказал он.

 Как сообщалось, 11 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.
censor.net.ua
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