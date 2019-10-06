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Новости
Украина
6 октября 19, 09:27
Сенцов о "формуле Штайнмайера"
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Согласовав "формулу Штайнмайера", Украина не изменила интересам государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом освобожденный из российского плена украинских режиссер Олег Сенцов написал в своем Fаcebook.

В случае, если это произойдет, бывший политзаключенный обещает лично протестовать под Офисом президента на Банковой.

"Все наперебой комментируют подписание формулы Штайнмайера. В Совете Европы меня тоже просили высказать свое мнение по этому поводу, поэтому могу здесь лишь его повторить. Переговоры лучше войны. Ничего страшного пока не произошло. Никто интересов Украины еще не сдал. Если это произойдет, то я сам потащу покрышки под Банковую", — написал украинский режиссер.

При этом Олег Сенцов допускает, что Путин вместе с европейцами будут пытаться принудить Зеленского к миру на их условиях, но призывает пока что не предпринимать резких шагов и отследить развитие ситуации.

"Посмотрим, что будет дальше", - написал он.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске отправила письмом согласие на так называемую "формулу Штайнмайера".

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censor.net.ua
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