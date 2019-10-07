Богдан «слил» в Сеть доказательства проплаченности «Вече»

Как выяснили журналисты, за «антикапитуляционным» мероприятием может «стоять» экс-глава Украины Петр Порошенко.

Как следует из выложенных Богданом скриншотов, участникам акции пообещали заплатить по 100 гривен, плюс выплатить «бонусные» 10 гривен за принесенные с собой плакат и за каждого приведенного друга.

Кроме того, потенциальных участникам акции объяснили, что на мероприятии придется «топить» за «ЕС» и Петра Порошенко, а также проинструктировали, как вести себя с представителями СМИ и как вечером получить «честно заработанные» деньги.

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«Скоро кто-то очень перепуганный, все украденное раздаст народу», ‒ с тонким намеком прокомментировал скрины Андрей Богдан.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 октября, в центре Киева состоялось «вече» против имплементации украинской властью т. н. «формулы Штайнмайера», определяющей план действий по прекращению вооруженного конфликта на Донбассе.

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Ранее Зеленский объяснил, почему подписание Украиной «формулы Штайнмайера» ‒ это вовсе не капитуляция.