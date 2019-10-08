Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.34
USD
24.87
RUB
0.38
EUR
27.16
USD
24.74
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 октября 19, 08:25
Путин пытается "сбежать" из нормандского формата – Пристайко
Пристайко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава МИД считает, что Путину выгодно держать «привязанной к себе» Украину с помощью Донбасса

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал в эфире программы Свобода слова на ICTV, что встреча лидеров государств на нормандском саммите постоянно откладывается из-за нежелания президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"Я не вижу заинтересованности РФ во встрече, по крайней мере, сейчас эта встреча откладывается все дальше и дальше. Сначала мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя и дата была предложена французами. Сейчас три лидера готовы, предлагается новый набор дат, но мы не слышим готовности от России", - объяснил глава МИД.

По словам Пристайко, Путин ищет "новые и новые основания, чтобы не проводить эту встречу", поскольку его устраивает ситуация в Донбассе.

"Эти полтора или два миллиарда, которые он тратит, чтобы нас всех держать привязанными к себе, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, его, мне кажется, устраивают", - подытожил министр.

Глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко ранее заявил, что подписание формулы Штайнмайера было условием РФ для участия в нормандском саммите.
liga.net
Ещё по теме:
Чего мы не знаем про Дональда Трампа?
"ДНР" и "ЛНР" решили провести собственные переписи население
Климкин о решении ТКГ в Минске: Вопросов стало больше
"Мы не наивные дети". Яременко о переговорах с Путиным
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Донецкой ОГА объяснили, как будет происходить разведение
noimageВиктор Трепак назначен заместителем генпрокурора: кто он?
noimageУкрал 1 млрд грн:Экс-нардеп 5 созывов предстанет перед судом
noimageЗапущен новый сервис мониторинга госпредприятий, - Дубилет
noimageПечерский суд Киева арестовал Пашинского
Лента новостей