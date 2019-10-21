Суд арестовал Гладковского на 2 месяца

Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Высший антикоррупционный суд отправил под арест на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 млн 623 тысячи 130 грн.

Апелляция на это решение может быть подана в течение 5 дней, сообщает в субботу, 19 октября, hromadske.

На суде адвокаты Гладковского отмечали незаконность задержания их подзащитного и необоснованность рисков. Защитники уверяли, что Гладковский в течении трех лет 265 раз выезжал за границу и возвращался, и это свидетельствует об отсутствии у него намерений уклонения от следствия.

Также адвокаты отметили, что Гладковский уже не занимает должность заместителя секретаря СНБО, а, следовательно, не имеет тех тесных связей, которыми бы мог препятствовать следствию.

Кроме того, защита подчеркнула, что у Гладковского проходило много обысков и риск об уничтожении, скрытии доказательств является необоснованным.

В связи с этим адвокаты просили отпустить Гладковского под личное обязательство или на поруки. В зал суда прибыли два депутата, один кандидат в депутаты и бывший народный депутат (Максим Саврасов, Ростислав Павленко, Андрей Серебрянский и Олег Зимин), которые готовы были взять подозреваемого на поруки.

В свою очередь сам подозреваемый заявил, что продолжает голодовку в знак протеста против того, что не имеет отношения к компании "Богдан Моторс", и того, что не собирался бежать из страны, а имел обратные билеты, и из-за того, что решение о поисках другой компании поставщика было принято на основании дела о банкротстве КрАЗа (конкурирующей компании МАЗов).

Как известно, Олега Гладковского подозревают в двух эпизодах: злоупотреблении служебным положением и недостоверном декларировании.

По данным следствия, Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за госсчет грузовых автомобилей МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящая в состав "Богдан Моторс". Как следствие, государство понесло убытки более чем на 10,62 млн грн ($423 тысяч).

В то же время допрошенные свидетели отмечают, что конкурирующая с "Богдан Моторс" компания, производящая КрАЗы, постоянно получала штрафные санкции, несмотря на значительные преимущества продукции. Этому способствовало лоббирование со стороны Гладковского, уверяют прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, лоббирование происходило совместно с Министерством обороны Украины, а именно через заместителя министра обороны Игоря Павловского. В 2017 году министр обороны Степан Полторак издал письмо, которым запретил участие в ГОЗах предприятиям, локализация которых менее 60%. У "Богдана" локализация была 26%, поэтому он не мог участвовать в закупках.

Указано, что путем негласных следственных действий прокуроры получили телефонный разговор Гладковского с Павловским от 6 марта 2017 года. Тогда Гладковский позвонил Павловскому и интересовался, что нужно сделать, чтобы "Богдан" получил государственный заказ. По данным следствия, после разговора с Гладковским, Павловский позвонил заместителю министра экономического развития Юрию Бровченко и обсуждал технические детали того, как им внести "Богдан" в государственную оборонную смету. Для этого нужно было изменить критерии отбора для поставщиков, то есть отменить письмо министра Полторака.

По данным следствия, Гладковский, Павловский и Бровченко способствовали тому, чтобы письмо отозвали через несколько дней после разговоров. Первый контракт был заключен на сумму около 130 млн грн ($5,1 млн). Уже в мае поставщики получили предоплату — около 90 млн грн ($3,5 млн). Однако, следствие утверждает, что цены на единицу товара были завышены и, в соответствии с проведенной экспертизой, ущерб государству составил более 10 млн грн ($398 тысяч).

Также, как считает сторона обвинения, Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно: $54 тысячи (1,3 млн грн) за 2016 год, $63 тысячи (1,5 млн грн) за 2017 год и $47,5 тысяч (1,1 млн грн) за 2018 год.

Жители этой квартиры подтвердили, что арендовали ее у женщины по фамилии Гладковская. Однако сам подозреваемый заявил, что деньги за аренду они с женой не получали, а, следовательно, не декларировали.

Напомним, 17 октября бывший заместитель секретаря СНБО и нынешний президент корпорации "Богдан" Олег Гладковский пытался выехать из Украины. Его выпустили и вскоре задержали в ресторане, куда он уехал из аэропорта.

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В то же время в корпорации "Богдан" сообщили, что Гладковский планировал лететь на международную выставку автобусной техники в Брюсселе, а не пытался покинуть Украину.

После задержания Гладковский объявил голодовку "в знак протеста против произвола правоохранительных органов".

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18 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.