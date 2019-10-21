Гладковский вышел из СИЗО. ВИДЕО

Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского отпустили из СИЗО под залог в 10 млн грн, сообщает УНН.

При этом, сам Гладковский не стал общаться с журналистами, он сказал только: "Я буду защищать свою честь и достоинство".

Как заявил его адвокат, на подозреваемого надели электронный браслет, и голодовки он не прекращает.

Он добавил, что теперь его подзащитный должен сдать паспорта.

Напомним, в феврале 2019 года программа "Наши деньги с Денисом Бигусом" выпустила расследование, в котором говорится, что сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского — Игорь является участником схем по хищению в оборонном комплексе Украины. Олег Гладковский, в свою очередь, является близким другом президента Петра Порошенко. По данным расследователей, руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

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По данным журналистов, через 3 основные фирмы-прокладки Гладковский с "партнерами" заработали как минимум 250 млн грн ($10,1 млн).

4 марта Порошенко уволил Гладковского.

Также 4 марта вышло еще одно расследование, в котором говорится о коррупционной схеме во время ремонта военно-транспортных самолетов Ан-26 на заводе концерна "Укроборонпром". Государственный "Укрспецэкспорт" закупил через посредников запчасти с РФ по цене, в 7 раз выше реальной, а участники схемы заработали на этом $300 тысяч (742 тысячи грн). К хищениям, как выяснили журналисты, прямо причастен бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и руководитель "Укроборонпрома" Павел Букин.

17 октября бывший заместитель секретаря СНБО и нынешний президент корпорации "Богдан" Олег Гладковский пытался выехать из Украины. Его выпустили и вскоре задержали в ресторане, куда он уехал из аэропорта.

В то же время в корпорации "Богдан" сообщили, что Гладковский планировал лететь на международную выставку автобусной техники в Брюсселе, а не пытался покинуть Украину.

После задержания Гладковский объявил голодовку "в знак протеста против произвола правоохранительных органов".

18 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.

19 октября суд арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 млн 623 тысячи 130 грн.