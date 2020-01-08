В МАУ назвали имена пилотов разбившегося самолета

Имена пилотов самолета, разбившегося в Иране, назвал вице-президент авиакомпании МАУ по летной работе Игорь Сосновский сегодня на брифинге в аэропорту Борисполь.

Командиром судна был Владимир Гапоненко, вторым пилотом - Сергей Хоменко, также на борту для усиления экипажа присутствовал летный инструктор Алексей Наумкин.

Сосновский подчеркнул, что у Гапоненко и Наумкина было более 10000 часов налета. По его словам, учитывая опыт пилотов, ошибку экипажа в МАУ не предполагают.



МАУ прекращает полеты в Иран.



