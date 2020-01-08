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Новости
Украина
8 января 20, 11:24
В МАУ назвали имена пилотов разбившегося самолета
катастрофа МАУ
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В авиакомпании не предполагают ошибку экипажа, учитывая его опыт

Имена пилотов самолета, разбившегося в Иране, назвал вице-президент авиакомпании МАУ по летной работе Игорь Сосновский сегодня на брифинге в аэропорту Борисполь.

Командиром судна был Владимир Гапоненко, вторым пилотом - Сергей Хоменко, также на борту для усиления экипажа присутствовал летный инструктор Алексей Наумкин.

Сосновский подчеркнул, что у Гапоненко и Наумкина было более 10000 часов налета. По его словам, учитывая опыт пилотов, ошибку экипажа в МАУ не предполагают.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737 рейса PS 752. В авиакатастрофе погибли 147 иранцев и 32 иностранца, в том числе 11 украинцев.

МАУ прекращает полеты в Иран.
liga.net
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