В МАУ назвали имена пилотов разбившегося самолета

Имена пилотов самолета, разбившегося в Иране, назвал вице-президент авиакомпании МАУ по летной работе Игорь Сосновский сегодня на брифинге в аэропорту Борисполь.
Командиром судна был Владимир Гапоненко, вторым пилотом - Сергей Хоменко, также на борту для усиления экипажа присутствовал летный инструктор Алексей Наумкин.
Сосновский подчеркнул, что у Гапоненко и Наумкина было более 10000 часов налета. По его словам, учитывая опыт пилотов, ошибку экипажа в МАУ не предполагают.Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737 рейса PS 752. В авиакатастрофе погибли 147 иранцев и 32 иностранца, в том числе 11 украинцев.
МАУ прекращает полеты в Иран.