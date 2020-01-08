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Новости
Украина
8 января 20, 14:24
В МАУ опубликовали полный список погибшего экипажа Boeing
авиакатастрофа
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Всего в авиакатастрофе погибло 176 человек, из них 11 украинцев

Полный список экипажа разбившегося в Иране Boeing размещен на сайте авиакомпании МАУ.

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич;

Гапоненко Владимир Иванович;

Хоменко Сергей Анатольевич.

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна;

Матьков Игорь Валерьевич;

Микитюк Мария Михайловна;

Лихно Денис Михайлович;

Овчарук Валерия Евгеньевна;

Сологуб Юлия Николаевна.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. 

Погибли все 176 человек на борту, из них 11 украинцев. 

В Иране уверяют: причина катастрофы Boeing - возгорание двигателя. На борт Boeing 737 не сели два человека, их имена известны СНБО

В Иране уверяют: причина катастрофы Boeing - возгорание двигателя
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Напомним, что в ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции начал операцию возмездия за убийство генерала Сулеймани.


Отметим, что это крупнейшая авиакатастрофа с украинским самолетом за всю историю нашей страны. В последний раз авария такого масштаба произошла 17 декабря 1997 года. Тогда, под Салониками погибли все 66 пассажиров и 8 членов экипажа украинского самолета.
liga.net
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