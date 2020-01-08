В МАУ опубликовали полный список погибшего экипажа Boeing

Полный список экипажа разбившегося в Иране Boeing размещен на сайте авиакомпании МАУ.
Пилоты:
Наумкин Алексей Евгеньевич;
Гапоненко Владимир Иванович;
Хоменко Сергей Анатольевич.
Бортпроводники:
Статник Екатерина Олеговна;
Матьков Игорь Валерьевич;
Микитюк Мария Михайловна;
Лихно Денис Михайлович;
Овчарук Валерия Евгеньевна;
Сологуб Юлия Николаевна.Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752.