В МАУ опубликовали полный список погибшего экипажа Boeing

Полный список экипажа разбившегося в Иране Boeing размещен на сайте авиакомпании МАУ.

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич;

Гапоненко Владимир Иванович;

Хоменко Сергей Анатольевич.

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна;

Матьков Игорь Валерьевич;

Микитюк Мария Михайловна;

Лихно Денис Михайлович;

Овчарук Валерия Евгеньевна;

Сологуб Юлия Николаевна.

Погибли все 176 человек на борту, из них 11 украинцев.





Отметим, что это крупнейшая авиакатастрофа с украинским самолетом за всю историю нашей страны. В последний раз авария такого масштаба произошла 17 декабря 1997 года. Тогда, под Салониками погибли все 66 пассажиров и 8 членов экипажа украинского самолета.