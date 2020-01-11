Зеленский прокомментировал признание Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 января, отреагировал на признание Ирана своей вины в крушении украинского самолета. Глава государства опубликовал свое заявление в Telegram-канале.

"Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - заявил президент.

Зеленский также выразил надежду, что в дальнейшем расследование будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Он также подчеркнул, что 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани выразил сожаления о сбитом самолете, отметив, что распорядился о выплате компенсации.

Тем временем, иранские военные заявили, что сбили украинский самолет по ошибке, приняв его за "вражескую цель".