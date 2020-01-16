Воин Алексей Кучкин погиб от пули снайпера наемников РФ.ФОТО

Об этом сообщается на официальной странице 92-й ОМБр в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"15 января в нашей военной семье случилось большое горе - мы потеряли побратима. В результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановое получил пулевое ранение головы старший солдат Кучкин Алексей Викторович. Он был старшим стрелком механизированного батальона", - говорится в сообщении.

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В бригаде рассказали, что Кучкин дежурил на взводно-опорном пункте (ВОП): "И хотя он имел средства защиты, коварный российский снайпер сделал свое подлое дело - попал защитнику Украины в лицо".

"Побратимы пытались быстро эвакуировать Алексея, доставив в больницу, однако, к сожалению, чудо не произошло. Защитник умер. Алексею было 24 года, три из них он служил в рядах Вооруженных сил Украины", - рассказали в 92-й ОМБр.

Погибший родом с Харьковщины. Всего месяц назад женился. От первого брака у Кучкина остался сын-школьник.