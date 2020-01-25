Президент Украины Владимир Зеленский отмечает день рождения

В субботу, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 42 год рождения. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области", - сообщает пресс-служба.

В 2003 году он стал художественным руководителем студии "Квартал 95", которая выпускает комедийные шоу, фильмы и сериалы. Он уже имеет 10 полнометражных игровых фильмов. Зеленский стал обладателем более 30 наград Национальной телевизионной премии Украины "Телетриумф".

Зеленский 21 апреля 2019 был избран Президентом Украины на выборах. На должность главы государства он пришел в 41 год и стал самым молодым президентом в истории Украины. Он руководит страной уже 250 дней.

Всего за 250 дней правления он смог дважды добиться обмена пленными с Россией, вернуть захваченные в Керченском проливе корабли и провести множество переговоров с лидерами стран "нормандского формата".

Первым из президентов Зеленского поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал о Голодоморе и о том, что надеется, что в ближайшее время весь мир признает Голодомор фактическим уничтожением украинского народа.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина намерена вернуть все территории. Глава государства заявил об опасности прецедента нарушения международного права и оккупации территорий другой страны.

