Нацбанк установил курс валют на 31 января

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 31 января. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курс доллара на следующем уровне:​

- 100 евро - 27,4751 гривны

Напомним, что с 1 апреля планируется запустить электронные больничные . Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

НБУ ввел новые правила покупки валюты , а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.

Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.