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Новости
Украина
19 мая 20, 12:53
Условия возобновления авиасообщения с ЕС
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Главный санврач говорит, что возобновление авиасообщения будет возможно, когда страны ЕС откроют границы, а Украина будет готова к опасностям COVID-19.
Украина потенциально готова возобновить авиасообщение с Европейским союзом, но это будет зависеть от состояния системы здравоохранения и того, когда страны ЕС откроют границы после коронавирусного карантина. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью The Page.


"Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в ЕС. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", - рассказал медик.


По словам Ляшко, Украина смотрит на динамику в ЕС и "потенциально готова открывать границу" при условии, что система здравоохранения будет готова реагировать на опасность.

"Когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%", - объяснил главный санврач.

Источник: https://news.liga.net/
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