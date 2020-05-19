Условия возобновления авиасообщения с ЕС

Украина потенциально готова возобновить авиасообщение с Европейским союзом, но это будет зависеть от состояния системы здравоохранения и того, когда страны ЕС откроют границы после коронавирусного карантина. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью The Page.









"Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в ЕС. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", - рассказал медик.









По словам Ляшко, Украина смотрит на динамику в ЕС и "потенциально готова открывать границу" при условии, что система здравоохранения будет готова реагировать на опасность.





"Когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%", - объяснил главный санврач.



