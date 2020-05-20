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Украина
20 мая 20, 07:58
Гордон: Будет очень интересное интервью с беглым президентом
Гордон
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Журналист Дмитрий Гордон, после скандальных интервью с террористом Игорем Гиркиным и изменницей Натальей Поклонской заявил о том, что беглый президент Виктор Янукович "очень хочет дать ему интервью".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала 24Украина.

Гордон заявил: "Мне кажется, что Виктор Федорович Янукович очень хочет дать мне интервью. О чем у меня есть косвенные подтверждения и доказательства и я думаю, что наше интервью с Виктором Федоровичем будет очень интересным".

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Он продолжил: "Потому что я думаю, что Виктор Янукович - жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации и я хотел бы с ним об этом поговорить".

На просьбу поговорить об этом подробнее, Гордон сказал: "Не могу".

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censor.net.ua
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