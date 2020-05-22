Расстрел на Житомирщине: подобности о стрелке. ФОТО 18+

Соседи рассказали о стрелке, убившем семь человек в Попильнянском районе Житомирской области. Об этом сообщает КП в Украине в пятницу, 22 мая.

В Новоселице мужчину знают под прозвищем Толик Русский, ему 58 лет, он занимается охотой. По паспорту мужчину зовут Анатолий Захаренко.

Как утверждают соседи, стрельба произошла после конфликта, возникшего между гостями и стрелком на местном пруду. При этом пять человек в это время уже спали, но Анатолий застрелил и их.

Соседи подчеркивают, что пруд на хуторе Краснянка, в двух-трех километрах через поле от села был личной гордостью Анатолия. Он его расчистил, облагородил, доделывал здесь дамбу - по их словам, он был не арендатором, а владельцем озера и прилегающей земли - приватизировал.

Отмечается, что на хуторе Краснянка на сегодня остался всего один или два коренных жителя.

Супруга стрелка работает деловодом в совете поселка Попильня. Ее телефон отключен. В Новоселице сейчас нет ни сельского главы, ни даже старосты.

"Толика в селе звали Кацап или Русский. Он примерно в 86-м году переехал из России. Устроился работать в колхоз водителем, потом работал при сельсовете трактористом - и до сегодня помогал пахать что-то, если кому-то надо было. А вообще был в последнее время безработным, жил на пенсию по инвалидности - у него были проблемы с сердцем. Наверное, и на рыбаках что-то зарабатывал, которых пускал ловить рыбу на свой пруд", - говорит один из местных жителей.

Уже в поселке Анатолий нашел жену - Ольгу. У нее уже был сын от первого брака, вместе родили и воспитали еще одного. Младшему летом исполнится 25 лет. Несмотря на наличие семьи, по словам местных, почти все время Анатолий проводил на пруду.

"Он там жил - в вагончике у него был холодильник, плита, он там готовил еду. Было, где спать. Там были домики, беседки, баня для отдыхающих – все построено, подведен свет. На рыбалку пускал, денег лично с нас не брал. Позвоним: "Дядя Толя, можно?", всегда отвечал: "Приезжайте, без проблем". Деньги никогда не требовал. С городских, может, и брал, но меньше, чем остальные", - рассказал мужчина, переехавший из села несколько лет назад.



По информации соседей, охота была увлечением Анатолия, а на ружье у него было разрешение. Кроме того, никаких опасений он у селян не вызывал, говорят: "Нормальный дядька, никаких замашек у него не было".

Напомним, что ранее на Житомирщине из ружья расстреляли семерых. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Стрелка задержали. У него изъяли охотничье ружье.

Позже жена стрелка у озера назвала причину конфликта. Конфликт вспыхнул из-за спора о том, что дети арендатора озера не служили в армии, говорит женщина.

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Также выяснилось, что погибли три нацгвардейца, вернувшиеся на выходные из зоны ООС.

Фото с места трагедии на Житомирщине. 18+



