Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.26
USD
26.86
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 мая 20, 08:40
Депутаты "Доверия" отвергают версию самоубийства Давыденко
убийство Давыденко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Полицией и прокуратурой проверяются все возможные версии гибели народного депутата Украины.

Народный депутат от группы Доверие в Верховной Раде Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давыденко убили, а в версию самоубийства он не верит. Об этом, в субботу, 23 мая, депутат заявил в комментарии hromadske.

"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили и надо проводить расследование", - сказал Шахов.  

Он рассказал, что последний раз видел Давыденко в парламенте, однако не говорил с ним лично.

"Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", - сообщил он.

Читайте также: ЧЕМ ЖИЛ НАРДЕП ДАВИДЕНКО ПОСЛЕДНИЕ ДНИ?

Ранее в полиции озвучили предварительную версию гибели народного депутата Валерия Давыденко. 

Ранее замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что тело Давыденко было найдено в его офисе в Киеве. Нардеп скончался от огнестрельного ранения в голову.
Korrespondent
Ещё по теме:
Зеленский назначил Ельченко послом Украины в США
На блокпосту в Донецкой области застрелился военный
Украина будет договариваться о возвращении еще 300 пленных
В МАУ опубликовали полный список погибшего экипажа Boeing
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Послабления: как сделать возвращение в офис комфортным
noimageЧем жил нардеп Давиденко последние дни?
noimageСмерть нардепа Давыденко: фото с места происшествия. (18+)
Лента новостей