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Новости
Украина
22 августа 20, 17:17
Украина обновила список стран "красной зоны" по COVID-19
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В "красной зоне" оказались 65 государств

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран со значительным распространением COVID-19.

В "красной зоне" оказались 65 государств, сообщает пресс-служба Минздрава.

Указано, что среди стран "красной зоны" — США, Испания, Румыния, Мальдивы, Албания, Израиль, Черногория, Монако и другие.

В страны "зеленой зоны" вошли Россия, Франция, Сербия, Хорватия, Швеция и другие. Также в эту зону вошла и Украина.

Согласно обновленным данным, из "красной зоны" были исключены Россия, Молдова, Беларусь, Франция, Египет и Чехия.

Известно, что если человек приехал из страны "зеленой зоны", то ему самоизоляция или обсервация не нужны. Если же из "красной зоны", то вышеуказанные действия нужно выполнить.

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Обязательным условием для иностранцев является наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания коронавирусом.

Ранее Словения внесла Украину в "красную зону" по COVID-19.

Кроме того, с 1 сентября Египет вводит дополнительные ограничения для туристов, при въезде необходимо будет иметь при себе негативный ПЦР-тест на коронавирус.
Delo
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