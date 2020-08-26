В Киеве неизвестные сообщили о минировании метро Крещатик

В понедельник, 24 августа, в Киеве проходит шествие ветеранов, приуроченное ко Дню Независимости Украины. Оно стартовало от парка Шевченко до Майдана. Около сотни людей ждут с флагами и цветами на Крещатике. При этом правоохранительные органы получили сообщение о минировании станции метро "Крещатик". Сейчас ее закрыли для проверки.

Пока полиция проверяет станцию метро, люди растянулись вдоль движения. В марше принимают участие десятки тысяч участников боевых действий, активистов различных политсил и горожан.

Ветераны войны на Донбассе сформировали 48 колонн, впереди Марша идут матери и члены семей погибших военнослужащих, родственники убитых на Майдане во время Революции Достоинства, получившие ранения в боях на Донбассе украинские военные.

Как сообщает Укринформ, сбор колонн происходил в парке Шевченко, возле красного корпуса университета им.Шевченко и в районе станции метро "Университет".

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Сейчас собралось уже более тысячи человек. Многие пришли на мероприятие с детьми и домашними животными, есть одетые в казацкую одежду. Развеваются государственные, красно-черные флаги, также есть единичные государственные флаги Беларуси. Партийной символики на марше нет.

Марш начался после того, как на Софийской площади выступил президент Украины Владимир Зеленский.