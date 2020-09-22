Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.26
USD
28.22
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 сентября 20, 20:14
Юрченко выбрали меру пресечения
Юрченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Суд взял Юрченко под стражу, назначив залог в 3 миллиона гривен.Подозреваемый в коррупции нардеп полностью отрицает свою вину.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения депутату Верховной Рады Александру Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 3 миллиона гривен.

Прокуратур САП попросил арест с возможностью выйти под залог под 6,4 миллиона гривен. Адвокаты депутата строили защиту на том, что НАБУ провело операцию под прикрытием, что можно расценить как провокацию.

В зал заседаний прессу не пустили. Заседание началось около 16:00 и сначала транслировалось журналистам в помещении на первом этаже суда. Однако, в какой-то момент адвокаты попросили прекратить трансляцию, так как захотели озвучить медицинские диагнозы.

Юрченко прибыл в ВАКС к 15:00 и не стал отвечать на вопросы СМИ. Это было первое публичное появление депутата после того, как стало известно об обвинениях в его адрес. Юрченко перестал писать в соцсетях и ходить на заседания Рады. 18 сентября Юрченко не пришел на заседание из-за того, что контактировал с коллегой по Раде Сергеем Нагорняком, у которого обнаружили коронавирус, и должен был дождаться результат теста.

СПРАВКА

Первым о расследовании в отношении Александра Юрченко и его помощника сообщил в своем Фейсбуке 13 сентября народный депутат Гео Лерос. 

НАБУ рассказало о деле 15 сентября. 

16 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал помощника Юрченко Ивана Фищенко. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. 

В этот же день в Раде официально объявили о выходе депутата из фракции "Слуга народа".

Юрченко подозревают во внесении правок в законопроект о бытовых отходах за 13 тысяч долларов. 200 тысяч якобы должны были пойти на подкуп народных депутатов-членов комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Заказчиком правок был детектив НАБУ под прикрытием под видом представителя компании. 
kp.ua
Ещё по теме:
Власти Германии попросили Онищенко покинуть страну
Суд отправил под арест Микитася
Порошенко могут арестовать по делу Семочко
Деркач опубликовал разговор якобы Порошенко с Путиным
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука. ВИДЕО+ФОТО
noimageВ Киеве закрыли пять школ, 328 классов на самоизоляции
noimageГде можно увидеть украинско-американские учения ССО. ФОТО
noimageПлотный смог затянул часть Киева
noimageВ Украине вступило в силу новое карантинное зонирование
Лента новостей