Юрченко выбрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения депутату Верховной Рады Александру Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 3 миллиона гривен.

Прокуратур САП попросил арест с возможностью выйти под залог под 6,4 миллиона гривен. Адвокаты депутата строили защиту на том, что НАБУ провело операцию под прикрытием, что можно расценить как провокацию.

В зал заседаний прессу не пустили. Заседание началось около 16:00 и сначала транслировалось журналистам в помещении на первом этаже суда. Однако, в какой-то момент адвокаты попросили прекратить трансляцию, так как захотели озвучить медицинские диагнозы.

Юрченко прибыл в ВАКС к 15:00 и не стал отвечать на вопросы СМИ. Это было первое публичное появление депутата после того, как стало известно об обвинениях в его адрес. Юрченко перестал писать в соцсетях и ходить на заседания Рады. 18 сентября Юрченко не пришел на заседание из-за того, что контактировал с коллегой по Раде Сергеем Нагорняком, у которого обнаружили коронавирус, и должен был дождаться результат теста.

СПРАВКА

Первым о расследовании в отношении Александра Юрченко и его помощника сообщил в своем Фейсбуке 13 сентября народный депутат Гео Лерос.

НАБУ рассказало о деле 15 сентября.

16 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал помощника Юрченко Ивана Фищенко. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября.

В этот же день в Раде официально объявили о выходе депутата из фракции "Слуга народа".

Юрченко подозревают во внесении правок в законопроект о бытовых отходах за 13 тысяч долларов. 200 тысяч якобы должны были пойти на подкуп народных депутатов-членов комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Заказчиком правок был детектив НАБУ под прикрытием под видом представителя компании.