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Новости
Украина
24 сентября 20, 09:16
Украина не признала Лукашенко легитимным президентом
Дмитрий Кулеба
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Украина пополнила список стран, которые не признали законность президентства Александра Лукашенко.

Так называемая инаугурация Александра Лукашенко не делает его легитимным президентом Республики Беларусь. Об этом в среду, 23 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - отметил глава МИД.

Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020

Напомним, Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, что вызвало новую волну протестов в стране.

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Кроме того, ряд государств (Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Германия, Канада, Польша и США) отказались признавать Лукашенко как легитимного президента.
Korrespondent
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