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Новости
Украина
26 сентября 20, 08:36
Одного курсанта не допустили к роковому полету АН-26
АН-26
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Что известно о выжившем чудом парне.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины официально подтвердило, что одному курсанту удалось выжить потому что его не допустили к полету военного самолета Ан-26, который потерпел крушение под Харьковом 25 сентября. Выжившим оказался Александр Харченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было, - отмечается в сообщении.

Таким образом, на борту упавшего самолета находилось 27 человек, а не 28, как было заявлено изначально. Из них - 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Тем временем в сети появились первые фотографии погибших. Их публикуют одногруппники погибших курсантов, которые учились в 133-й группе.

- 133 группа с нами навсегда. Спасибо за веселые два года учебы, - пишут курсанты.

Фото ФБ

Фото: ФБ

 

Фото: соцсети 

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kp.ua
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