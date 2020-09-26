Авиакатастрофа Ан-26: троих человек до сих пор ищут

Об этом проинформировали в службе ГСЧС на официальной странице.
По словам службы 25 сентября вечером в ГСЧС поступила информация, что недалеко от г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины, с последующим возгоранием.
В 21:53 пожар самолета уже был ликвидирован.
По сообщению диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета).
Уже найдены тела и 25 человек погибли.
Поиски 3 человек продолжаются, их судьба неизвестна.
Со стороны ГСЧС привлекли 62 человека и 10 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что в Офисе Гепрокурора заявляли о 25 погибших в результате крушения.