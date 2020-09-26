Авиакатастрофа Ан-26: троих человек до сих пор ищут

Об этом проинформировали в службе ГСЧС на официальной странице.

По словам службы 25 сентября вечером в ГСЧС поступила информация, что недалеко от г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины, с последующим возгоранием.

В 21:53 пожар самолета уже был ликвидирован.

По сообщению диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета).

Уже найдены тела и 25 человек погибли.

Поиски 3 человек продолжаются, их судьба неизвестна.

Со стороны ГСЧС привлекли 62 человека и 10 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Офисе Гепрокурора заявляли о 25 погибших в результате крушения.





А также, что по факту падения военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).









По состоянию на утро субботы: на борту было 28 человек - 7 членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил Украины. Погибли 25 человек, двоим чудом удалось выжить, судьба еще четверых пока неизвестна.



