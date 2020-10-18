В Украине выявили еще 5231 случай COVID-19

За минувшие сутки в Украине выявили 5231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 6410). Об этом говорят данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.

Также за эти сутки от коронавируса и вызванных им осложнений умерли 90 пациентов (днем ранее – 109), еще 1264 человека – выздоровели (днем ранее — 2194).

С начала эпидемии в стране было зарегистрировано уже 298 872 заболевших, 5607 украинцев умерли, 125 377 человек выздоровели.

Динамика заболеваемости по регионам:

Киев – 30 463 заболевших (453 за сутки);

Харьковская – 28 518 (589);

Львовская – 24 844 (305);

Одесская – 18 729 (210);

Черновицкая – 17 659 (209);

Тернопольская – 17 361 (201);

Ивано-Франковская – 16 580 (203);

Ровенская – 15 882 (236);

Киевская – 12 684 (245);

Закарпатская – 11 736 (110);

Днепропетровская – 10 933 (212);

Волынская – 10 830 (148);

Хмельницкая – 10 818 (338);

Житомирская – 9787 (248);

Сумская – 8850 (326);

Винницкая – 8356 (123);

Донецкая – 7007 (231);

Черкасская – 6762 (143);

Черниговская – 6686 (104);

Запорожская – 6365 (106);

Полтавская – 5877 (139);

Николаевская – 5687 (120);

Херсонская – 2472 (92);

Луганская – 2422 (88);

Кировоградская – 1564 (52).

За сутки было сделано 35 064 тестов на COVID-19, в том числе 27 503 ПЦР-теста и 7561 тест методом ИФА.





Как ранее объяснял мэр Киева Виталий Кличко, в выходные количество выявленных заболевших коронавирусом снижается, поскольку в выходные проводится меньше тестов и люди реже обращаются к врачам.













16 октября коронавирус в Украине подобрался к очередному психологическому рубежу – за сутки было зафиксировано почти 6000 новых заболевших.

