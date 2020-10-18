В Украине выявили еще 5231 случай COVID-19

За минувшие сутки в Украине выявили 5231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 6410). Об этом говорят данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.
Также за эти сутки от коронавируса и вызванных им осложнений умерли 90 пациентов (днем ранее – 109), еще 1264 человека – выздоровели (днем ранее — 2194).
С начала эпидемии в стране было зарегистрировано уже 298 872 заболевших, 5607 украинцев умерли, 125 377 человек выздоровели.
Динамика заболеваемости по регионам:
Киев – 30 463 заболевших (453 за сутки);
Харьковская – 28 518 (589);
Львовская – 24 844 (305);
Одесская – 18 729 (210);
Черновицкая – 17 659 (209);
Тернопольская – 17 361 (201);
Ивано-Франковская – 16 580 (203);
Ровенская – 15 882 (236);
Киевская – 12 684 (245);
Закарпатская – 11 736 (110);
Днепропетровская – 10 933 (212);
Волынская – 10 830 (148);
Хмельницкая – 10 818 (338);
Житомирская – 9787 (248);
Сумская – 8850 (326);
Винницкая – 8356 (123);
Донецкая – 7007 (231);
Черкасская – 6762 (143);
Черниговская – 6686 (104);
Запорожская – 6365 (106);
Полтавская – 5877 (139);
Николаевская – 5687 (120);
Херсонская – 2472 (92);
Луганская – 2422 (88);
Кировоградская – 1564 (52).