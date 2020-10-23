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Новости
Украина
23 октября 20, 09:28
Коронавирус в Украине набирает ход: новый рекорд за сутки
COVID-19
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За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 330 396 инфицированных/больных. 137 578 из них выздоровели, 6164 – умерли

Вчера, 21 октября, в Украине выявили 7517 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 7053). Это новый рекордный показатель за время эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

За этот же период скончался 121 пациент (днем ранее – 116). Выздоровели 2680 (днем ранее — 2679).

Больше всего заболевших – в Одесской (+571), Харьковской (+693) областях и Киеве (+635).


Данные по регионам:

Винницкая обл - 8923 (+141)
Волынская обл - 11792 (+218)
Днепропетровская обл - 12380 (+312)
Донецкая обл - 8160 (+264)
Житомирская обл - 11264 (+426)
Закарпатская обл - 12541 (+256)
Запорожская обл - 7495 (+402)
Ивано-Франковская обл - 17705 (+258)
Кировоградская обл - 1858 (+72)
г. Киев - 33135 (+635)
Киевская обл - 13958 (270)
Львовская обл - 26399 (+378)
Луганская обл - 2985 (+144)
Николаевская обл - 6602 (+174)
Одесская обл - 21128 (+571)
Полтавская обл - 7532 (+316)
Ровенская обл - 16985 (+294)
Сумская обл - 9888 (+158)
Тернопольская обл - 18613 (+330)
Харьковская обл - 31592 (+693)
Херсонская обл - 2951 (+107)
Хмельницкая обл - 12413 (+471)
Черновицкая обл - 18811 (+249)
Черкасская обл - 7704 (+163)
Черниговская обл - 7582 (+215)

Бушует коронавирус и в других странах. Так, в Словакии приняли решение ввести из-за болезни комендантский час, а в Бельгии COVID-19 "свалил" главу МИД страны: Софи Вильмес поместили в реанимацию.

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Президент Зеленский повысил порог введения жесткого карантина: уже не 9000, а 15 000 случаев в день. 
liga.net
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