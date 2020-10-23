Коронавирус в Украине набирает ход: новый рекорд за сутки

Вчера, 21 октября, в Украине выявили 7517 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 7053). Это новый рекордный показатель за время эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

За этот же период скончался 121 пациент (днем ранее – 116). Выздоровели 2680 (днем ранее — 2679).

Больше всего заболевших – в Одесской (+571), Харьковской (+693) областях и Киеве (+635).









Данные по регионам:





Винницкая обл - 8923 (+141)

Волынская обл - 11792 (+218)

Днепропетровская обл - 12380 (+312)

Донецкая обл - 8160 (+264)

Житомирская обл - 11264 (+426)

Закарпатская обл - 12541 (+256)

Запорожская обл - 7495 (+402)

Ивано-Франковская обл - 17705 (+258)

Кировоградская обл - 1858 (+72)

г. Киев - 33135 (+635)

Киевская обл - 13958 (270)

Львовская обл - 26399 (+378)

Луганская обл - 2985 (+144)

Николаевская обл - 6602 (+174)

Одесская обл - 21128 (+571)

Полтавская обл - 7532 (+316)

Ровенская обл - 16985 (+294)

Сумская обл - 9888 (+158)

Тернопольская обл - 18613 (+330)

Харьковская обл - 31592 (+693)

Херсонская обл - 2951 (+107)

Хмельницкая обл - 12413 (+471)

Черновицкая обл - 18811 (+249)

Черкасская обл - 7704 (+163)

Черниговская обл - 7582 (+215)





Бушует коронавирус и в других странах. Так, в Словакии приняли решение ввести из-за болезни комендантский час, а в Бельгии COVID-19 "свалил" главу МИД страны: Софи Вильмес поместили в реанимацию.

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