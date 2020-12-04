Шмыгаль подтвердил планы Минздрава по локдауну

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил возможность введения тотального карантина в январе. В ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 4 декабря, он прокомментировал заявление главы Минздрава Максима Степанова.





"Сегодня министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдерживает в декабре нагрузку, хотя она очень высокая, и очень сложно работать медикам. Мы можем допустить, что на протяжении декабря месяца усиления карантинных мероприятий необходимости осуществлять не будет. Далее мы будем говорить о январе", - сказал Шмыгаль.





По его словам, в случае усиления карантина транспорт будет работать.





"И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком ограничении карантинном. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии", - подчеркнул Шмыгаль.





Премьер, кроме того. сообщил, что Кабмин планирует представить конкретику по ужесточению карантина 9 декабря.





"Конкретика мероприятий будет озвучена в среду на правительственном заседании", - сказал он.







