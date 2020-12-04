Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.39
USD
28.29
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 декабря 20, 12:41
Шмыгаль подтвердил планы Минздрава по локдауну
Денис Шмыгаль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
До конца года, скорее всего, жесткий карантин вводить не будут. Конкретика по локдауну будет на следующей неделе.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил возможность введения тотального карантина в январе. В ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 4 декабря, он прокомментировал заявление главы Минздрава Максима Степанова.

"Сегодня министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдерживает в декабре нагрузку, хотя она очень высокая, и очень сложно работать медикам. Мы можем допустить, что на протяжении декабря месяца усиления карантинных мероприятий необходимости осуществлять не будет. Далее мы будем говорить о январе", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в случае усиления карантина транспорт будет работать. 

"И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком ограничении карантинном. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер, кроме того. сообщил, что Кабмин планирует представить конкретику по ужесточению карантина 9 декабря.

"Конкретика мероприятий будет озвучена в среду на правительственном заседании", - сказал он.

Ранее Степанов заявил, что в декабре, скорее всего, локдаун вводить не будут, но карантин ужесточат в начале января на три недели.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Как будет расти минимальная зарплата , - план Кабмина
Фискальную службу ликвидируют до конца 2020 года
Если 95% людей будут носить маски, локдауны будут не нужны
Мэр Ивано-Франковска: локдаун в Украине введут в декабре
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ФОПам дадут по восемь тысяч гривен
noimageВ Кабмине объяснили перенос встречи Украина-ЕС
noimageФСБ РФ заявила о перестрелке на границе с Украиной
noimageЦентр Киева перекрыли протестующие
noimageМинздрав назвал сроки введения жесткого карантина
Лента новостей