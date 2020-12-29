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Новости
Украина
29 декабря 20, 09:08
Арестованы имущество лидера "Партии венгров Украины"
Василий Брензович
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Оно является вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Закарпатский апелляционный суд 28 декабря удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда о наложении ареста на имущество, изъятое при обыске у лидера "Партии венгров Украины" Василия Брензовича. Таким образом,  своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество политика, сказано в заявлении.

- Изучив материалы производства и заслушав участников, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционная жалоба прокурора следует удовлетворить, а постановление следственного судьи от 11 декабря 2020 частично отменить. С учетом того, что соответствующее имущество является вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество, - сказано в публикации.

30 ноября СБУ провела обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов Закарпатья. Организацию заподозрили в сепаратистской деятельности. После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался на Украину во время встречи министров иностранных дел стран НАТО и в ОБСЕ. Он назвал неприемлемым, что в стране, которая хочет в трансатлантическое сообщество, постоянно находится под давлением меньшинство, принадлежащее государству-члену НАТО.

Позже выяснилось, что обыски были у главы "Партии венгров Украины" Василия Брензовича. Ему готовят подозрение.
kp.ua
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