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Украина
18 января 21, 21:13
Крещение 2021: что обязательно нужно сделать 19 января
Крещение Господне
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19 января в Украине традиционно отмечают Крещение Господне

Крещение Господне - великий христианский праздник, установленный в честь крещения Сына Божьего Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Дата праздника из года в год не меняется - его традиционно отмечают 19 января. В ночь на 19 января принято загадывать желания.

На Крещение верующие посещают богослужения, на которых совершают таинство причащения богоявленской водой. Также люди приносят святую воду из церкви домой, чтобы окропить ею углы комнаты и уберечь жилище и членов семьи от нечистой силы.

Крещенское утро принято начинать с питья освященной воды. Пост 19 января не держат. В этот день семья снова собирается за праздничным столом.

Поскольку Крещение завершает рождественские праздники, в этот день принято убирать все новогодние украшения и атрибуты.

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Также в этот день нужно убрать сено, которое клали под скатерть на Рождество, и отдать его домашним животным.

Основной традицией праздника является купание в проруби. Верующие считают, что так они смывают из себя грехи, а также могут получить крепкое здоровье на целый год.

Ранее мы писали о том, что нельзя делать 19 января.
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