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Новости
Украина
28 января 21, 13:43
В Раде готовят создание нового силового органа
налоговая полиция
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Бюро экономической безопасности должно заменить налоговую милицию и станет единственным органом, расследующим экономические преступления.
В Украине в скором времени может появиться Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом рассказал нардеп из Слуги народа, глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в четверг, 28 января.

При этом Монастырский отметил, что видит угрозу правового вакуума в сфере финансовых расследований.

"Безусловно, будет определенное окно или пропасть, потому что даже если будет создано БЭБ, то будет необходимо время, чтобы нарастить мощности и перекрыть хотя бы основные направления расследований", - считает Монастырский.

В то же время, глава профильного финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (Слуга народа) отбрасывает опасения, что возникнет временной вакуум и случится "провисание" дел из-за создания нового органа и ликвидации старого.

"Этого времени достаточно, если есть желание и воля, чтобы создать новый орган и ликвидировать налоговую милицию", - сказал он РБК-Украина.

Отмечается, что на данный момент, парламент вплотную приблизился к созданию Бюро экономической безопасности. Это ведомство должно заменить "морально устаревшую" налоговую милицию. Фактически БЭБ станет единственным правоохранительным органом по расследованию экономических преступлений в стране.

Источник: https://korrespondent.net/
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