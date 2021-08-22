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Новости
Украина
21 августа 21, 20:29
Разумков провел встречу с Варфоломеем. ФОТО
патриарх Варфоломей
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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады.

Глава украинского парламента поблагодарил за принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Украины и отметил, что поддержка религиозных лидеров в этом вопросе неоценима.

"Мы продолжаем бороться за возвращение временно оккупированных территорий нашей страны. И религия является одним из тех базисов, вокруг которого можно объединять людей. Мы всегда исповедовали политику объединения, нахождение общих точек соприкосновения и не воспринимаем политику раскола. Надеюсь, Ваш визит активизирует этот процесс", - сказал Разумков.

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Он подчеркнул, что Верховная Рада всегда работала на объединение украинского общества, поиске и поиск мира. Глава украинского парламента выразил надежду на поддержку Вселенского Патриарха в вопросах защиты прав людей на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Кроме того, Разумков отметил, что церкви и религиозные организации играют значительную роль в поддержании как людей, находящихся на временно оккупированных территориях, так и тех, кто несет службу на фронте. Председатель Верховной Рады добавил, что украинский парламент принял в первом чтении Проект Закона "О Службе военного капелланства" (регистрационный номер 4626).

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Во время встречи стороны затронули также вопросы защиты окружающей среды. "Надеюсь на Вашу поддержку в вопросе охраны окружающей среды. Сегодня украинская власть начинает уделять больше внимания экологии. К сожалению, на протяжении многих лет независимости этому вопросу не уделялось должного внимания ", - отметил Разумков.

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censor.net.ua
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