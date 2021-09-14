Шмыгаль поддержал введение двойного гражданства в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил в поддержку введения в Украине двойного гражданства. По его мнению, это усилит страну. Об этом премьер сказал сегодня, отвечая на вопрос во время пресс-конференции.
"Я вам скажу личное мнение. Двойное гражданство – это признак цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство – это обычная норма. Конечно, это должна быть транспарентная, открытая и прозрачная вещь", – сказал Шмыгаль.
При этом он отметил, что двойное гражданство со страной-агрессором Россией недопустимо. И это отражено в рассматриваемых сегодня проектах документов.
Шмыгаль отметил, что за рубежом живут миллионы украинцев, и многие из них хотели бы иметь украинский паспорт.
"Почему нет? Почему не может гражданин Канады иметь гражданство Украины, если это прозрачно, транспарентно и законно? Это нормально. Это люди, которые смогут поддерживать страну, участвовать в общественной жизни, привлекать инвестиции, возможно, возвращаться в Украину. То есть, это те вещи, которые добавляют большой плюс. Моя позиция в том, что двойное гражданство, конечно, должно быть, это усилит нас", – сказал премьер.26 февраля на заседании СНБО приняли решение поручить Кабмину разработать законопроект, который позволит выявлять среди украинцев лиц с двойным гражданством.