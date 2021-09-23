Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.12
USD
26.57
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 сентября 21, 11:45
Суд вынес приговор "танкисту ДНР"
танкист
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сепаратист принимал участие в боевых действиях против ВСУ с апреля 2015 по январь 2019 год. Он был задержан СБУ на КПВВ Марьинка.
Житель Покровска получил девять лет лишения свободы за участие в террористической организации. Мужчина вступил в ряды незаконного военного формирования и стал "танкистом" в "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

"Прокурором в суде доказано, что с апреля 2015 по январь 2019 год злоумышленник участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины в составе "2 мотострелкового батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 Армейского корпуса Министерства обороны ДНР" и танкового батальона Дизель в качестве водителя-механика. Кроме того, был "старшим стрелком разведывательной роты 5 отдельной мотострелковой бригады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 31-летний гражданин прошел "военные учения" на танковом полигоне у Шахтерска, а потом посещал передовые позиции сепаратистов в окрестностях Докучаевска. Там осужденный принимал участие в боях против ВСУ.

В январе 2019 года он по собственному желанию покинул ряды НВФ. В октябре во время пересечения линии разграничения в районе КПВВ Марьинка его задержали сотрудники СБУ.

Как сообщалось до этого, суд вынес приговор командиру "министерства обороны ДНР". 43-летний житель Горловки получил 10 лет тюрьмы.

Добавим, сотрудники СБУ задержали сепаратиста "ЛНР", который в 2014 году принимал участие в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Главарь "ДНР" Пушилин готовит обращение к Путину
Любимая группа Путина собралась к оккупантам Донецка
Суд в Беларуси посадил Бабарико на 14 лет в тюрьму
На Донбассе погиб 19-летний танкист
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Восемь областей соответствуют оранжевой зоне
noimageКулеба оценил участие Зеленского в Генассамблее ООН
noimageВ МВД допросили свидетелей покушения на Шефира
noimageВ Украине за день сделали 145 тысяч прививок
noimageЗеленский встретился с Джонсоном
Лента новостей