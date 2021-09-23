Суд вынес приговор "танкисту ДНР"

Житель Покровска получил девять лет лишения свободы за участие в террористической организации. Мужчина вступил в ряды незаконного военного формирования и стал "танкистом" в "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.





"Прокурором в суде доказано, что с апреля 2015 по январь 2019 год злоумышленник участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины в составе "2 мотострелкового батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 Армейского корпуса Министерства обороны ДНР" и танкового батальона Дизель в качестве водителя-механика. Кроме того, был "старшим стрелком разведывательной роты 5 отдельной мотострелковой бригады", - говорится в сообщении.





Отмечается, что 31-летний гражданин прошел "военные учения" на танковом полигоне у Шахтерска, а потом посещал передовые позиции сепаратистов в окрестностях Докучаевска. Там осужденный принимал участие в боях против ВСУ.





В январе 2019 года он по собственному желанию покинул ряды НВФ. В октябре во время пересечения линии разграничения в районе КПВВ Марьинка его задержали сотрудники СБУ.





Как сообщалось до этого, суд вынес приговор командиру "министерства обороны ДНР". 43-летний житель Горловки получил 10 лет тюрьмы.





Добавим, сотрудники СБУ задержали сепаратиста "ЛНР", который в 2014 году принимал участие в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.



