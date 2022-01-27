Под Днепром задержан солдат-срочник Артемий Рябчук, который, по данным следствия, расстрелял военных Нацгвардии и гражданскую на заводе Южмаш. Об этом сообщили в Facebook мэр Днепра Борис Филатов и министр внутренних дел Денис Монастырский.
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Убийство на Южмаше. Стрелка задержали под Днепром – фото
Под Днепром задержан солдат-срочник Артемий Рябчук, который, по данным следствия, расстрелял военных Нацгвардии и гражданскую на заводе Южмаш. Об этом сообщили в Facebook мэр Днепра Борис Филатов и министр внутренних дел Денис Монастырский.
По словам Филатова, стрелка задержали в Подгороднем. Монастырский написал, что Рябчук понесет самую строгую ответственность, предусмотренную законом.
В ГБР сообщили, что открыто уголовное дело по статье об особо жестоком убийстве нескольких лиц. Стрелку может грозить пожизненное заключение.
Монастырский заявил, что будет создана комиссия: она изучит обстоятельства, которые могли привести к таким действиям солдата. Кроме того, будет изучаться, как Рябчук проходил военную медкомиссиию, его психическое состояние на момент допуска к оружию.
После изучения обстоятельств трагедии будут сделаны выводы, в том числе кадровые, добавил глава МВД.
Монастырский также считает, что нужно проанализировать, как устроена срочная служба, какие ее преимущества и недостатки – и что надо кардинально менять.
Рано утром 27 января солдат-срочник расстрелял людей на Южмаше. Погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пятеро людей были ранены.
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