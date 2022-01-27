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Украина
27 января 22, 10:35
Убийство на Южмаше. Стрелка задержали под Днепром – фото
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Под Днепром задержали солдата Артемия Рябчука.

Под Днепром задержан солдат-срочник Артемий Рябчук, который, по данным следствия, расстрелял военных Нацгвардии и гражданскую на заводе Южмаш. Об этом сообщили в Facebook мэр Днепра Борис Филатов и министр внутренних дел Денис Монастырский.

По словам Филатова, стрелка задержали в Подгороднем. Монастырский написал, что Рябчук понесет самую строгую ответственность, предусмотренную законом.

В ГБР сообщили, что открыто уголовное дело по статье об особо жестоком убийстве нескольких лиц. Стрелку может грозить пожизненное заключение.


Монастырский заявил, что будет создана комиссия: она изучит обстоятельства, которые могли привести к таким действиям солдата. Кроме того, будет изучаться, как Рябчук проходил военную медкомиссиию, его психическое состояние на момент допуска к оружию.

После изучения обстоятельств трагедии будут сделаны выводы, в том числе кадровые, добавил глава МВД.

Монастырский также считает, что нужно проанализировать, как устроена срочная служба, какие ее преимущества и недостатки – и что надо кардинально менять.




Рано утром 27 января солдат-срочник расстрелял людей на Южмаше. Погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пятеро людей были ранены.
liga.net
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